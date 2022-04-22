Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü, 'Gelecek İçin Yelken Açıyoruz' Yolculuğunu Başlattı

ÇİĞLİ, İZMİR (ANKA) -

Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi seçilen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile Bear Sailing Yelken Takımı, minimum Karbon Ayak İzi hedefiyle "Gelecek için Yelken Açıyoruz" yolculuğunu başlattı.

Çiğli Belediyesi ile yaptıkları iş birliği sonucunda 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı IRC4 Kategorisinde şampiyon olan Bear Sealing Yelken Takımı, minimum Karbon Ayak İzi hedefiyle Artvin'in Hopa ilçesinden yola çıktı. 17 gün sürecek ve Hatay'da tamamlanacak tur, motor kullanılmadan yalnızca yelken ile 24 saat aralıksız olarak devam edecek.

Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Cumhuriyet Halk Partisi Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir, Cumhuriyet Halk Partisi Kemalpaşa İlçe Başkanı Taner Çakır, Liman Başkanı Fuat ÇOLAK, Liman İşletme Müdürü Meriç Meriç, Burçin Özer ve çok sayıda basın mensubunun uğurladığı yelken ekibi, yolculuk süresince su dışında paketli gıda tüketmeyerek geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratacak. Güzergah üzerindeki çeşitli il ve ilçelerde oluşturulacak kortejler Bear Sailing Yelken Takımına eşlik edecek.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: "BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ"

İklim değişikliği konusunda toplumsal farkındalığı artıracak çalışmalara destek olmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Gümrükçü, şöyle konuştu:

"Yaşanan hızlı iklim değişikliği dünyamızın geleceği açısından risk teşkil ediyor. Bu soruna karşı ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği yapmalıyız. Göreve geldiğimiz günden bu yana Çiğli'de hayata geçirdiğimiz projeleri Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi seçildikten sonra ülkemizin tamamına yayma gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışını kazandığımız Bear Sailing Yelken Takımı ile gerçekleştirdiğimiz proje ortaklığı kapsamında Hopa'dan 'Gelecek için Yelken Açıyoruz' yolculuğuna çıktık. Bu yolculuk, toplumumuzun iklim değişikliği, geri dönüşüm, karbon emisyonunun azaltımı ve paketli gıda tüketimi konularındaki farkındalığını artıracaktır. Bu vesileyle Bear Sailing Yelken Takımına duyarlı hareketlerinden ötürü teşekkür ediyor, sıkıntısız bir yolculuk geçirmelerini diliyorum."