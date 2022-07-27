Çifte Kupalı Şampiyon, Çukurova Belediye Başkanı Çetin'i Ziyaret Etti

Geçen sezonu çifte kupa ile kapatan Çiltar Masa Tenisi İhtisas Spor Kulübü Başkanı Ali Türemiş, kupalarıyla birlikte Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret etti.

Geçen sezonu çifte kupa ile kapatan Çiltar Masa Tenisi İhtisas Spor Kulübü Başkanı Ali Türemiş, kupalarıyla birlikte Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret etti. Kulüp yöneticisi Kemal Sağ ve Masa Tenisi İl Temsilcisi Taci Menteş ile birlikte Soner Çetin'i ziyaret eden Ali Türemiş, Adana'ya geçen sezon hem Türkiye Masa Tenisi Süper Lig Şampiyonu hem de Türkiye Kupası şampiyonu olduklarını belirterek, sezonu çifte kupa ile kapattıklarını söyledi.

Çiltar Masa Tenisi İhtisas SK Başkanı Ali Türemiş, masa tenisi sporuna önemli hizmetlerde bulunduklarını, Adana'yı gururlandıran başarılar elde ettiklerini ve çok sayıda sporcu yetiştirdiklerini anlattı. Buna karşın Adana'da müsabaka yapacakları bir salonun olmamasının eksiklik olduğunu söyleyen Ali Türemiş, bu konuda Başkan Soner Çetin'den ve kentteki tüm yöneticilerden yardımcı olmasını istedi. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de Çiltar Masa Tenisi İhtisas SK'nın başarılarının Adana için gurur verici olduğunu belirterek, Avrupa Kupalarında da Adana'yı mutlu edecek sonuçlar alınacağına inandığını belirtti.