Çiftçiye domuzların ardından bir darbe de sigorta firmasından geldi

Sivas'ta yaban domuzları silajlık mısır üretimi yapan çiftçinin tarlasını talan etti. Ürünü sigortalı olan çiftçi, sigorta firmasının kapısını çaldığında ise ikinci bir darbeyle karşılaştı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde silajlık mısır üretimi yapan İrfan Yavuz, yaban domuzlarının zararlarından korunmak için Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM) başvurarak ürününü sigortalattı. Yavuz'un tarlası domuz sürüsü tarafından talan edildi. Ürününün yüzde 10'unun zarar gördüğünü söyleyen Yavuz, zararının karşılanması için TARSİM'e başvurdu. İddiaya göre sigorta poliçesinde teminatlar arasında "Yaban Domuzu Zararları" maddesi bulunmasına rağmen Yavuz'un zararı karşılanmadı. Firma tarafından Yavuz'a yaban domuzu saldırılarında yüzde 8 muafiyet bulunduğu, eksper incelemesinde zararının yüzde 6 olarak tespit edildiği için ödeme yapılmayacağı bildirildi.

"Muafiyeti bilseydim sigorta yaptırmazdım"

İrfan Yavuz, her yıl ekili ürünlerini sigorta yaptırdığını, ilk kez böyle bir mağduriyet yaşadıklarını belirterek, "Mısır tarlamı TARSİM tarafından sigorta altına aldırdım. Geçen yıllarda TARSİM zarar gören arazilerde bir dal bile kırılsa, bir dönüm bile zarar olsa çiftçinin bütün zararını karşıladılar. Yalnız bu sene TARSİM yüzde 8 muafiyet koymuş. Zaten bu yüzde 8 muafiyeti görseydim sigorta yaptırmazdım. Çünkü yüzde 8 muafiyet zaten domuzun bize vereceği yüzde 10, yüzde 8'ini de kendi muafiyet ediyor, yüzde 2 de çiftçiye alan kalıyor. Onu da bizde destekleme olarak veya sigorta olarak ödese bir anlamı yok. Ben TARSİM'e yıllardır sigorta yaptırıyorum. Ama hiç böyle bir şey başıma gelmedi. İlk defa bu ürünümde böyle bir zarar gördüm. Ama TARSİM bizim yanımızda durmadı. Durduğunu da göstermedi. Benim gibi birçok mağdur olan çiftçi var. Biz yetkililerden biran önce kanayan yaramıza derman olmalarını istiyoruz" dedi. - SİVAS