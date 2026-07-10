Görevden Alınan CHP Yozgat İl Başkanı Yaşar: "Bu Karar Bizim İçin, Yozgat CHP İl Örgütü İçin Bir Onur Madalyasıdır"

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla bugün görevden alınan Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, "Atanmış butlan yönetiminin MYK'sı yetkisiz, yok hükmündedir. Çünkü Parti Meclisi yoktur. Parti Meclisi istifa etmiş. Dolayısıyla MYK'ya yetki vermemiştir" dedi.

CHP MYK kararı ile Yozgat İl Örgütü'nün görevden alınıp, yerine daha önce kısa süreli il başkanlığı görevinde bulunan Kazım Eliaçık'ın atandığının duyurulmasının ardından, partililer ve il yönetimi örgüt binasında toplandı. İl Başkanı Abdullah Yaşar ve yönetiminin gece partiden ayrılmayacakları, yarın ilçe örgütleri ve partililerle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacakları öğrenildi. Partililer, il binasında il başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı panodaki Kazım Eliaçık'ın fotoğrafını ters çevirerek tepki gösterdi.

" BİZ GEÇMİŞTE KEMAL BEY'E OY VERDİK"

Görevden alınan CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, örgüt binasında düzenlediği basın toplantısında, kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bugün Yozgat Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı olarak şahsım ve yönetimimi atanmış butlan yönetimi tarafından görevden alındığımız söylendi. Atanmış butlan yönetiminin MYK'sı yetkisiz, yok hükmündedir. Çünkü Parti Meclisi yoktur. Parti Meclisi istifa etmiş. Dolayısıyla MYK'ya yetki vermemiştir. Bu karar benim için, bizim için Yozgat Cumhuriyet Halk Partisi il örgütü için bir onur madalyasıdır. Yozgat'ta yapılan miting, Yozgat'ta yapılan başarı, partinin başarısını istemeyen atanmışlar rahatsız olmuşlardır. Yozgat Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi olarak tarihin hep doğru tarafında durmaya çalıştık. Biz geçmişte Kemal Bey'e oy verdik. Ama bugün gelinen bu noktada hiçbir işbirlikçiyle yan yana olmamız, onlarla birlikte olmamız söz konusu olamazdı. Dolayısıyla bunu tarih yazacak. Bu kararı biz yok sayıyoruz. Bütün ilçe örgütlerimizle, bütün partililerimizle yarın sizlere, kamuoyuna, basına çok geniş bir açıklama yapacağım, çok ciddi açıklamalar olacak. Bunları yarın kamuoyuyla, değerli basınımızla paylaşacağız."

"SEÇİLMİŞ SAYIN GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZEL'İN SONUNA KADAR YANINDAYIZ"

Yaşar, Özgür Özel ile birlikte yollarına devam edeceklerini vurgulayarak, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Biz Yozgat olarak tarihin doğru tarafındayız. Seçilmiş Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in sonuna kadar yanındayız. Biz hiçbir zaman şahsım olarak ve arkadaşlarım olarak hiçbir zaman mümkün olduğu kadar aklımızın yettiği kadar yanlışın yanında durmadık. Yanlışın yanında olmadık. 47 yıl aradan sonra Sayın Özgür Özel'in partiyi 1. parti yapması sadece AKP'yi değil AKP'ye yanaşan bazı Cumhuriyet Halk Partisi kisvesi altındaki insanları da rahatsız etmiştir. Dolayısıyla bizi bu yürüyüşümüzden haklı davamızdan kimse alıkoyamaz, yolumuzdan çeviremez. Biz Yozgat'ta dünden daha güçlüyüz. Tarih, zaman bunların hepsini gösterecek."

İLK TEPKİ GELECEK PARTİSİNDEN GELDİ

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Abdullah Yaşar ve il yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yaşanan sürecin yalnızca bir siyasi partinin iç meselesi değil demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi ilgilendiren bir konu olduğunu ifade eden Aydoğmuş, "Bugün hukuksuz olduğunu düşündüğümüz bu il yönetiminin feshi, yalnızca bir siyasi partinin meselesi değildir. Bu konu, Türk demokrasisine, hukuk devletine ve seçilmiş iradeye sahip çıkma meselesidir. Demokrasiye inanan herkesin, siyasi görüşü ne olursa olsun, bu ilkelere sahip çıkması gerekir" dedi.

Açıklamasında, siyasi meşruiyetin seçim ve kongre iradesinden doğduğunu vurgulayan Aydoğmuş, "Bizim siyasette muhatabımız, kongrede seçilmiş olan Abdullah Yaşar ve ekibidir. Mutlak butlan kararı sonrasında görevlendirilecek kişi ya da yönetim, siyasi muhatabımız olamaz. Meşruiyetin kaynağı, delegelerin özgür iradesiyle ortaya çıkan seçim sonucudur. Demokrasi sadece bizim için değil, herkes için gereklidir. Hangi siyasi partiye yönelik olursa olsun, seçilmiş iradeye yapılan müdahalelerin karşısında durmaya devam edeceğiz. Hukukun üstünlüğünü, demokratik değerleri ve millet iradesini savunmak, hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA