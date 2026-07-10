Haberler

Arnavutköy'de boşandığı eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti

Arnavutköy'de boşandığı eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy'de Davut Gökkaya, boşandığı eşi Türkan Gökkaya ve oğlu Emin Gökkaya'yı silahla vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti. Diğer oğlu A.G. kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu.

Arnavutköy'de Davut Gökkaya, boşandığı eşi Türkan Gökkaya ile oğlu Emin Gökkaya'yı (18) silahla vurarak öldürdü. Gökkaya, olayın ardından aynı silahla intihar etti. Evde bulunan diğer oğlu A.G.'nin ise kanepenin arkasına saklanarak saldırıdan kurtulduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kulisler kaynıyor! İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var

İmamoğlu yeni parti için kararını verdi! Bir de talebi var
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız

Bakan Fidan müjdeyi bu sözlerle verdi: Kısa sürede neticeye ulaşacağız
Dünya Kupası'nda casusluk alarmı: Siyah perde çekerek önlem aldılar

Dünya Kupası'nda casusluk alarmı
Beşiktaş, günün ikinci hazırlık maçında kaybetti

Beşiktaş aynı günde ikinci maçına çıktı! İşte sonuç
Üstü aranan Ronaldo'nun verdiği tepkiler gündem oldu

Sonunda Ronaldo'yu da çıldırttılar
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı

Ölü bulunan çocukla ilgili gerçek halkı ayaklandırdı! Linç ettiler
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu

İki ilde alarm! Sucuk ve kıymadan neler çıktı neler