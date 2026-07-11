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Düğünde maganda kurşunuyla gelinin kuzeni hayatını kaybetti

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Niğde'de bir düğünde tabancayla havaya açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği gelinin kuzeni Nuh Öztürk hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi İ.O. gözaltına alındı.

Niğde'de bir düğünde tabancayla havaya açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği gelinin kuzeni hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hacıbeyli Mahallesi'nde düğün sırasında İ.O. tarafından havaya ateş açıldı. Gelinin kuzeni Nuh Öztürk (44) kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Nuh Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öztürk'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, İ.O'da yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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