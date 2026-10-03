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CHP Tokat İl Başkanlığı okullarda ücretsiz yemek ve güvenlik için broşür dağıttı

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CHP Tokat İl Başkanlığı okullarda ücretsiz yemek ve güvenlik için broşür dağıttı
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CHP Tokat İl Başkanlığı, okullarda ücretsiz yemek, hijyen ve güvenlik sorunlarına saha çalışması ve broşür dağıtımıyla dikkat çekti. Partililer, çalışan ailelerin sorunlarına değinerek öğrencilere sıcak yemek ve güvenli eğitim koşulları sağlanması gerektiğini savundu.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - CHP Tokat İl Başkanlığı, okullarda ücretsiz yemek, hijyen, temizlik personeli ve güvenlik sorunlarına dikkati çekmek için saha çalışması ve broşür dağıtımı yaptı. CHP'li yöneticiler, özellikle çalışan ailelerin yaşadığı sorunlara değinerek, öğrencilere okulda sıcak yemek ve daha güvenli eğitim koşulları sağlanması gerektiğini savundu.

CHP Tokat'ta okullarda ücretsiz yemek, hijyen, temizlik ve güvenlik sorunlarına dikkati çekti. Partililer, öğrencilere sıcak yemek ve daha güvenli eğitim koşulları sağlanmasını talep etti. Çalışmaya, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Zarife Üngör ve İl Gençlik Kolları Başkan Vekili Ceylin Şirin ve partililer katıldı.

CHP Tokat İl Gençlik Kolları Başkan Vekili Ceylin Şirin, saha çalışmasında ücretsiz okul beslenme desteği, hijyen ve temizlik personeli eksikliklerinin giderilmesi, okul çevrelerinde güvenliğin artırılması ve eğitim sonrası istihdam odaklı mesleki eğitim politikalarını içeren broşürler dağıttıklarını belirtti. Şirin, bu konularda çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Okullardaki öğle yemeği ve beslenme düzeninin, çalışan aileler üzerinde ciddi bir yük oluşturduğuna dikkati çeken CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Zarife Üngör de şöyle konuştu:

"Çocuklar alelacele yemek yiyor. Çalışan anne ve babalar için de büyük bir sıkıntı yaratıyor bu durum, öğle yemeği olayı. Ben de kendim yaşıyorum; işimi bırakıp evde çocuğa yemek yapıyorum. Çocuğa yemek verebilmek için anne babadan birinin evde olması gerekiyor. Her ailede de bu olmuyor, çalışan aileler için büyük bir problem. ve her okulda bu tarz çocuklar için bir sınıf açılması gerekiyor ancak bununla alakalı bir çalışma da yok."

Saha çalışmasında, yurttaşlarla bir araya gelen CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz da çocukların okulda sıcak yemeğe erişiminin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, özellikle servis kullanan ve evine gitme imkanı olmayan öğrencilere okullarda sıcak yemek verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: ANKA
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