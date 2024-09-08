Üye Girişi
Haberler

CHP'nin Can Atalay'ın durumuna ilişkin olağanüstü toplantı talebi reddedildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay'ın durumuna ilişkin CHP'nin 10 Eylül'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağrısının TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından reddedildiğini açıkladı.

CHP'nin Can Atalay'ın durumuna ilişkin olağanüstü toplantı talebi reddedildi

ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay'ın durumuna ilişkin CHP'nin 10 Eylül'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağrısının TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından reddedildiğini açıkladı.

Başarır, yaptığı açıklamada, "TBMM Numan Kurtulmuş Can Atalay'ın hukuki durumunun, haklarının teslimiyle ilgili olağanüstü toplantı çağrımızı reddetti. Yani iç tüzüğün 7. maddesi çok net. Meclis'in teamülleri çok net. Buna rağmen keyfi bir şekilde bu hakkın milletvekillerinden, partilerden elinden alınması Anayasaya içtüzüğe, akla, vicdana, hukuka aykırı bir durumdur. Düşünün, Meclis'te olması gereken bir milletvekili cezaevinde, bununla ilgili hiçbir şey yapmayan Meclis, bununla ilgili toplantı görüşme talebini de reddediyor. Türkiye'deki tüm sorunların çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bunun bir sorun olduğunu, haksızlık olduğunu kabul ediyordunuz ama şimdi toplantı talebini reddediyorsunuz. Olmaz Sayın Başkan. Meclis'in itibarına da milletvekili haklarına da ülkemizin, Meclis'imizin tarihine de bu bir hakarettir, olmaz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali Mahir Başarır Numan Kurtulmuş Milletvekili Politika Türkiye Güncel Hukuk Yerel Eylül

Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı

Narin Güran soruşturmasında çok sayıda aile üyesine gözaltı

 AK Partili Ensarioğlu açık açık itiraf etti: Bilip de söylemememiz gereken şeyler var

"Bilip de söylemememiz gereken şeyler var"

 Ailedeki ilk şüpheli ölüm değilmiş! 'Merdivenden düştü' diyerek konuyu kapatmışlar

'Merdivenden düştü' diyerek konuyu kapatmışlar
Kalabalığa dönüp haykıran Narin'in akrabası yumruklanarak susturuldu: Gidin yalan konuşun, tamam mı?

Kalabalığa dönüp bağıran Narin'in akrabası yumruklanarak susturuldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Slovakya Azerbaycan CANLI izle! Slovakya Azerbaycan maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Danimarka Sırbistan CANLI izle! Danimarka Sırbistan maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Galatasaray 10-3 Esenler Erokspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Esenler maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray Esenler Erokspor maçı kaç kaç, bitti mi? Golleri kim attı? MAÇ SKORU! GS Esenler maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Kostic sakat mı? Kostic sakatlık geçmişi var mı? Bodrumspor Manisa FK CANLI izle! Bodrumspor Manisa FK maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Konyaspor Iğdırspor CANLI izle! Konyaspor Iğdırspor maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Galatasaray Esenler Erokspor neden başlamadı, maç yok mu? Galatasaray Esenler Erokspor maçı yayınlanmıyor mu? Osimhen gol izle! Osimhen Nijerya gol izleme linki var mı? Narin nerede, hangi derede bulundu? Eğertutmaz deresi nerede? Narin çuvalla dereye kim attı? Narin'i kim öldürdü? Küçük Narin'in katili kim?
title