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Chp, Muğla İl Başkanlığı'na Halil Karahan'ı Atadı

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CHP Genel Merkezi, görevden alınan Nail Kızıl'ın yerine Muğla İl Başkanlığı'na Halil Karahan'ı atadı. Kızıl, kararı tanımadığını açıkladı.

(MUĞLA) - CHP Muğla İl Başkanlığı'nda beklenen görev değişikliği gerçekleşti. CHP Genel Merkezi, CHP Muğla İl Başkanlığı'na Halil Karahan'ı atadı.

CHP Genel Merkezi'nin 30 Haziran 2026'da görevden aldığı 27 il başkanı arasında Muğla İl Başkanı Nail Kızıl da yer almış; Kızıl, partiden kesin ihraç talebiyle YDK'ya sevkedilmişti.

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) bugünkü toplantısında, görevden alınan İl Başkanı Nail Kızıl'ın yerine eski CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan atandı.

CHP Muğla İl Başkanlığına Halil Karahan'ın atanmasının ardından açıklama yapan Nail Kızıl, "Seçilmiş il başkanımız ve yönetim kurulu görevinin başında! Hodri meydan. Mutlak butlanı da kararlarını da tanımıyoruz!" ifadeleri kullandı.

Kaynak: ANKA
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