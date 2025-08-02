CHP Milletvekili Cemal Enginyurt'un 'Zirzop' İfadesine Tepki

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt'un bir gurbetçiye yönelik kullandığı 'zirzop' ifadesi, Avrupa'daki Türk toplumunda infial oluşturdu. Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Genel Başkanı Ali Hızar ise; Başkan Hızar; "Acilen özür bekliyoruz" dedi.

Başkan Ali Hızar açıklamasında; "7 milyon 200 bin Avrupalı Türk'ü küçümseyen bu çağ dışı ifadeyi asla kabul etmiyoruz. Her yıl ülkemize 80 milyar Euro katkı sağlayan vatandaşlarımızı kimse küçümseyemez. Bu söz, yalnızca bir kişiye değil, hepimizedir" dedi.

STK'lara çağrı: "Sessiz kalan, onaylamış sayılır"

Başkan Ali Hızar, açıklamasında Avrupa'daki tüm sivil toplum kuruluşlarını, dernekleri ve birlikleri bu sözlere karşı açıkça tavır almaya çağırarak; Bu sadece bireysel bir hakaret değil, toplumsal bir aşağılamadır. Tüm STK'larımızı bu dili reddetmeye ve tepkilerini ortaya koymaya davet ediyoruz" dedi. Hızar, CHP'den açık ve net bir özür beklediklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı;

"Sadece seçim döneminde gurbetçinin kapısını çalanlar bugün nerede? Zirzop diyenleri değil, milletini saygıyla temsil eden vekilleri özlemle bekliyoruz." - KAYSERİ