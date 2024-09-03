CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Tarım Yasası'nın uygulanmasını istedi

(EDİRNE) - Edirne'nin Keşan İlçesinde gerçekleşen büyük çiftçi yürüyüşünde konuşan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, hükümet yetkililerine seslenerek Tarım Yasası'nın 21'inci maddesinin uygulanmasının gerektiğini söyledi. Yazgan, "Çiftçi ticaret erbabı değildir. Çiftçi üreticidir, çiftçi anadır, babadır. Çiftçi ailemizdir, ailemize sahip çıkmıyoruz. Ailemize sahip çık, çocuklarımız büyüsün, üretsin" dedi.

CHP Keşan İlçe Başkanlığı tarafından bugün büyük çiftçi yürüyüşü düzenlendi. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, traktörün üstüne çıkarak hükümet yetkililerine seslendi. Yazgan, hükümetin çiftçilere sahip çıkması gerektiğini söyledi.

"Herkes sırtını dönmüş"

Yazgan, şunları kaydetti:

"Herkes sırtını dönmüş, hükümet yetkilileri, çiftçimiz görmemek için elinden ne geliyorsa yapıyor. Herkes biliyor, suçlunun ayan beyan olduğunu ama gözler kapalı, diller tutulmuş. Burada, herkesin önünde biz ne dedik; bu sene bize Ukrayna çiftçisi kadar değer vermiyorlar. Çiftçi ticaret erbabı değildir. Çiftçi üreticidir, çiftçi anadır, babadır. Çiftçi ailemizdir, ailemize sahip çıkmıyoruz. Ailemize sahip çık, çocuklarımız büyüsün, üretsin ve hepimiz organik gıdayla beslenmeye devam edelim. Artık Tarım Yasası'nın 21'inci maddesini uygula. Gayrisafi milli hasılanın yüzde 1'ini verdiğin söz gibi yasa gibi çiftçiye vermeye başla artık."