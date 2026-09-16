(MANİSA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanı görevine Sait Özkan atandı. Engin Uzun'un sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından görevlendirilen Özkan, daha önce Manisa il örgütünde çeşitli görevlerde bulunmuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Örgütü'nde başkanlık görevinde değişikliğe gidildi. İl Başkanı Engin Uzun'un sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakmasının ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu, Sait Özkan'ı Manisa İl Başkanı olarak atadı.

SAİT ÖZKAN KİMDİR?

20 Ekim 1958 tarihinde Ardahan'ın Göle ilçesinde dünyaya gelen Özkan, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Meslek hayatını TEDAŞ bünyesinde sürdüren Özkan, farklı kademelerde yöneticilik görevlerinde bulundu ve 2006 yılında emekli oldu. Kamu görevlerinin yanı sıra sendikal çalışmalarda da aktif sorumluluk üstlenen Özkan, KESK'e bağlı ESM Sendikası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu'nda görev yaptı. Özkan, sendikal örgütlenme ve kamu emekçilerinin hak mücadelesi alanlarında çalışmalar yürüttü.

Siyasi yaşamını Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde sürdüren Sait Özkan, Manisa örgütünün farklı kademelerinde görev aldı. Özkan daha önce CHP Manisa İl Disiplin Kurulu üyeliği, CHP Manisa İl Yönetim Kurulu üyeliği ve 2015 yılında CHP Manisa İl Başkanvekilliği görevlerinde bulundu.

Kaynak: ANKA