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CHP'li Elvan Işık Gezmiş, Giresun'un İlk Kadın Milletvekili Oldu

CHP'li Elvan Işık Gezmiş, Giresun'un İlk Kadın Milletvekili Oldu

Yerel Haberler

CHP’nin Giresun Milletvekili Adayı Elvan Işık Gezmiş, kentten seçilen ilk kadın milletvekili oldu. Twitter hesabında yaptığı açıklamada Giresunlulara teşekkür eden Elvan Işık Gezmiş, "Cumhuriyet tarihi boyunca hiç kadın vekil çıkaramamış olan Giresun'umuza ilk kadın vekilini kazandırdınız" dedi.

CHP'nin Giresun Milletvekili Adayı Elvan Işık Gezmiş, kentten seçilen ilk kadın milletvekili oldu. Twitter hesabında yaptığı açıklamada Giresunlulara teşekkür eden Elvan Işık Gezmiş, "Cumhuriyet tarihi boyunca hiç kadın vekil çıkaramamış olan Giresun'umuza ilk kadın vekilini kazandırdınız" dedi.

CHP, 14 Mayıs seçimlerinde Eczacı- Sosyolog Elvan Işık Gezmiş'i birinci sıradan milletvekili adayı gösterdi. Seçim sonucunda Giresun'da AKP 2, CHP ise 1 milletvekili çıkardı. Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP birinci sıra adayı Elvan Işık Gezmiş milletvekili seçildi. Gezmiş, Giresun'un ilk kadın milletvekili olarak TBMM'ye gidecek.

Işık, bugün Twitter hesabında yaptığı açıklamada; "Seçim asıl şimdi başlıyor. Değerli hemşehrilerim. Teşekkür ediyorum. Giresun olarak bir tarih yazdınız. Cumhuriyet tarihi boyunca hiç kadın vekil çıkaramamış olan Giresunumuz'a ilk kadın vekilini kazandırdınız. Bu benim için büyük bir onur. Bu gurur ve sorumluluğu ömrüm boyunca taşıyacağım. Ama nihai hedefimize henüz ulaşamadık. Önümüzde hepinizin bildiği gibi siyasi tarihimizde ilk defa tecrübe edeceğimiz bir cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi var. 28 Mayıs'ta yapılacak bu kritik seçime bugünden itibaren konsantre olmalıyız ve her anımızı çok iyi değerlendirerek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanımız yapmalıyız. Bu süreçte herkese ama herkese ihtiyacımız var. Birleşe birleşe kazanacağız" mesajını verdi.

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Kaynak: ANKA / Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Cumhuriyet Giresun Yerel Haberler

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