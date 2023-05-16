CHP'li belediye depremzedeleri önce kovdu, tepkiler üzerine süre uzattı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, bir otelde misafir ettiği depremzedeleri seçim sonuçları açıklanınca çıkarma kararı aldı. CHP'li belediye, gelen tepkiler üzerine geri adım atarak depremzedelerin kalış süresini uzattı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından misafir edilen depremzedelerin, seçimden sonra çıkarma kararı büyük bir tepki ile karşılandı. Bunun üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi geri adım atarak depremzedelerin otelde kalış süresini uzattı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "İlimize gelen depremzedelerin toplam sayısı 100 kişi olarak planlanmış ve konaklamaları için Kumbağ Mahallemizdeki tesisler rezerve edilmiştir. Süre olarak 6 ay yani 13 Ağustos belirlenmiş ve afet nedeniyle Resmi Gazetede yayınlanan 5 milyon TL'lik doğrudan temin üst limiti ile sözleşme imzalanmıştır. Ancak ilimize gelen depremzede sayısı beklenenin birkaç katına çıkınca, bütçe tutarının tamamı bu süreden önce harcanmış olup, bir de tesislerin yaz sezonuna başlangıcı gündeme gelince bu şekilde bir planlama yapılmıştır. Misafirlerimizin ilimizde konakladığı süre içerisinde, kendileri en iyi şekilde ağırlanmış, sosyal hizmet uzmanları ve psikologlarımızca kendilerine danışmanlık hizmeti verilmiş, sağlık hizmetleri personellerimizce her türlü sağlık hizmetinden faydalanmaları sağlanmış, ücretsiz ulaşım desteği verilmiştir. ve bu planlama iddia edildiği gibi, birdenbire ortaya çıkmadığı gibi, kendilerine bu durum haftalar önceden bildirilmiştir. Bunun sonucunda iddia edildiği gibi, asla ve katiyetle depremzedeler kendi başlarına bırakılmayıp, isteyenlerin kendi şehirlerine dönmesi sağlanacak olup, kalmak isteyenlere de barınma konusunda yardımcı olunacaktır" denildi.

Açıklamada, belediye başkanının talimatlarıyla sürenin uzatıldığı kaydedildi. - TEKİRDAĞ