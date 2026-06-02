CHP Konya İl Örgütü'nden Kurultay Çağrısı... 30 Delegeden 28'i Kurultay İçin İmza Verdi

(KONYA) - Haber: Taner ÖZAY

Konya'da CHP'nin 30 kurultay delegesinden 28'i noter huzurunda imza vererek seçimli kurultay talebine destek oldu. İl Başkanı Nejat Türktaş, "Partiyi bu zor günlerden kurtarmanın yolu kurultaydır" dedi.

CHP Konya İl Örgütü, partiyi kurultaya götürmek amacıyla noter huzurunda imza sürecini tamamladı. Konya genelindeki 30 kurultay delegesinden 28'i imza verdi. CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, önceki dönem Konya İl Başkanı Bekir Yaman ve önceki dönem CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik noterlik çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, örgütün büyük çoğunlukla kurultay talebinde birleştiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün Konya'da 30 kurultay delegemizin 28'i ile çağrılı seçimli kurultay imzamızı noterlikten vermiş bulunmaktayız. İlçe başkanlarımızla birlikte, önceki dönem Gençlik Kolları Genel Başkanımız Gençosman Killik ve önceki dönem İl Başkanımız Sayın Bekir Yaman ile birlikte imzalarımızı verdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçtiği bu zor günlerden kurtulmasının en iyi yolunun kurultayın toplanması olduğu fikrindeyiz. Bu konuda fikir birliği içerisindeyiz ve kurultay için Konya'dan imzamızı verdik. Bugün şöyle de bir durum oldu; Akşehir'de de ilk imzalardan biri verildi. Konya'da bu haberi de tüm Konyalı hemşehrilerimizle paylaşmak istiyorum."

"CHP GENEL BAŞKANI DELEGELERİN HÜR İRADESİYLE SEÇİLİR"

Önceki dönem Konya İl Başkanı Bekir Yaman ise yaptığı açıklamada, partiye yönelik müdahale girişimleri olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

" Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, sarayın gölge mahkemeleriyle değil, kurultay delegelerimizin hür iradesiyle seçilir. Bizim için yok hükmündedir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan bu baskı operasyonu ve darbe girişimi, bizim kenetlenmemizi daha da kolaylaştırmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kenetlenerek, kol kola ve kucaklaşarak, halkımızla birlikte iktidara yürüyoruz. Kesinlikle bu darbeye ve mahkemenin aldığı bu karara karşıyız. Konya olarak da Türkiye olarak da iktidarın ayak sesleri Konya'dan geliyor."

"BU SADECE CHP'YE DEĞİL, TÜRK DEMOKRASİSİNE BİR DARBE GİRİŞİMİDİR"

Önceki dönem CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, yaşanan sürecin yalnızca CHP'yi değil, Türkiye'deki demokratik işleyişi de ilgilendirdiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti bir demokrasi sınavı veriyor. Bugün yaşananlar sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir müdahale değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir butlan kararı verilmesi, aynı zamanda Türkiye'deki demokratik sisteme ve insanların iktidarı demokratik yollarla değiştirebilme imkanına yönelik bir darbedir. Biz de bu darbeye karşı çıkıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş bir genel başkanı var. Biz delegeler olarak daha önce kurultaylarda oy kullandık. Olağan kurultayda da oy kullandık, olağanüstü kurultayda da oy kullandık ve delegeler bir karar verdi. Tüm Cumhuriyet Halk Partililer bu delege iradesine saygı duydu ve bu iradenin sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi oldu. Biz, bu iradeyi, genel seçimlerde de Türkiye'de iktidara taşımak üzereyken, ne yazık ki bunu gören saray yargısı, buna demokratik bir yolla izin vermemek için böyle bir butlan engellemesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne adeta bir darbe girişiminde bulundu. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin belirlemesi gerektiğini düşündüğümüz için bugün hep birlikte toplandık."

Kaynak: ANKA
