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CHP'li Alp: Ani'deki Tarihi İpek Yolu Köprüsü Barış Köprüsü Olsun

CHP'li Alp: Ani'deki Tarihi İpek Yolu Köprüsü Barış Köprüsü Olsun
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CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Ani Ören Yeri'ni ziyaret ederek Türkiye-Ermenistan sınırındaki tarihi İpek Yolu Köprüsü'nün 'Barış Köprüsü' olmasını diledi. Alp, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların kalıcı barışla sonuçlanmasını ve Türkiye'nin bir güvenlik havzası haline gelmesini talep ettiklerini belirtti.

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, "Türkiye - Ermenistan sınırındaki tarihi İpek Yolu Köprüsü, Barış Köprüsü olsun. Bizler Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların kalıcı bir barışla sonuçlanmasını, Türkiye'nin bir güvenlik havzası haline gelmesini talep ediyoruz" dedi.

Alp, memleketi Kars'ta Ani Ören Yeri'ni ziyaret etti. Türkiye ile Ermenistan sınırının sıfır noktasına giden Alp, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden normalleşme süreçlerinin ardından Türkiye'nin bir güvenlik havzası haline gelmesinin önemine değindi.

Açıklamasında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların kalıcı barışla sonuçlanmasının önemine de değinen Alp, şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği gibi Ani Antik Kenti 2016 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültürel Miras Listesi'ne alındı. Hemen karşımız, suyun öbür tarafı Ermenistan toprakları. Gördüğünüz köprü de bir 'Barış Köprüsü' olmasını umut ettiğimiz tarihi İpek Yolu Köprüsü. Bizler Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların kalıcı bir barışla sonuçlanmasını, Türkiye'nin bir güvenlik havzası haline gelmesini ve Ermenistan'la aramızdaki sınır ticaretinin yeniden başlamasını talep ediyoruz. Kars halkı olarak bu yöndeki çabaların muhakkak suretle olumlu sonuçlandırılmasını istiyoruz."

KARS ANİ ÖREN YERİ HAKKINDA

Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan ve "binbir kiliseli kent" olarak bilinen Ani Ören Yeri, 2016 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi.

Kars il merkezine yaklaşık 44 kilometre uzaklıkta, Ocaklı köyü yakınlarında bulunan ören yeri, tarih boyunca İpek Yolu üzerinde önemli bir ticaret ve konaklama merkezi olarak öne çıktı. "100 bin nüfuslu krallar diyarı" olarak da anılan Ani, çağlar boyunca farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yaptı.

Arpaçay ve Alacasu vadilerine hakim yüksek bir kayalık üzerine kurulan Ani'nin stratejik ve güvenli konumu, kentin tarih boyunca önem kazanmasında etkili oldu.

Kaynak: ANKA
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