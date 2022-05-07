CHP Kadın Kolları Son 1 Yılda 75 Bin Yeni Kadın Üye Kaydetti. Son Üye Kırçuval'a Rozetini Kılıçdaroğlu Taktı

MALATYA (ANKA) - CHP Kadın Kolları, örgütlenme çalışmaları kapsamında son bir yılda partiye 75 bin yeni kadın üye kazandırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya İl Örgütü'nde kaydı yapılan 75 bininci üye Mesude Asya Kırçuval'ı (22) makamında ağırlayarak, partinin rozetini taktı.

CHP Kadın Kolları, son 1 yılda 75 bin yeni kadın üye kaydı gerçekleştirdi. CHP'nin 75 bininci kadın üyesi ise Malatya İl Örgütü'nde kaydı yapılan Mesude Asya Kırçuval oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırçuval'ı makamında ağırlayarak rozetini taktı. Kırçuval'a CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu üyesi Fevziye Pehlivan, Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın da eşlik etti.

CHP'nin 75 bininci kadın üyesi Mesude Asya Kırçuval, her şeyin çok tesadüf eseri gerçekleştiğini ifade ederek, "Hayatımda gerçekleşen en güzel tesadüflerden biri oldu. Fazlasıyla memnunum, çok da mutluyum" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Kırçuval, "Başlarda çok heyecanlandım, sonra o kadar sıcakkanlı yaklaştı ki bütün heyecanım gitti. Sanki yıllardır sık sık görüştüğümüz biri gibi çok cana yakın yaklaştığı için bende o an heyecan kalmadı" diye konuştu.

"İŞTEN ÇIKMAMA YARIM SAAT KALA İZNİM ONAYLANMADI"

Parti üyesi olmadan önce Malatya'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan Kırçuval, Ankara'ya gitmek için izin aldığını, ancak son gün izninin onaylanmadığını söyledi. Kırçuval, "İlk başta her şey çok güzeldi. İzin konusunda hiçbir problem yoktu. İşten çıkmama yarım saat kala iznim onaylanmadı. Ailemde beni her zaman destekler, bende istifamı verip, işten çıkmak zorunda kaldım. CHP Malatya İl Başkanımız Enver Kiraz gelip beni oradan aldı. Böyle bir macera yaşadık" dedi.

"75 BİNİNCİ ÜYEMİZİN Z KUŞAĞINDAN OLMASI BİZLERİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın, kadın kolları olarak üyelik çalışması yaptıklarını ifade ederek, "Üyelik çalışmamız çok güzel geçti. Herkes bu çalışmadan memnun kaldı. Standa gelip bizimle çalışanlar oldu. Yanımıza gelen herkese kucağımızı açtık. Onlarla da yol almaya devam ediyoruz. İyi bir çalışma gerçekleştirdik" dedi.

Aydın, 75 bininci üyenin Malatya'dan çıkmasından dolayı mutlu olduklarını kaydederek, "75 bininci üye bizi çok heyecanlandırdı. Beni aradıklarında çok mutlu oldum. Genç bir üye olmasından dolayı ayrıca mutlu olduk. Kızımız 22 yaşında Z kuşağı. İşyeriyle de problem yaşadı, Cumhuriyet Halk Partisi ismini duyunca izin vermediler. Kızımız istifasını verdi ve ayrıldı. Kızımızı genel merkeze götürdük, CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlıaka ile bir araya geldi. Çok sıcak karşıladılar, Z kuşağından bir üye olmasından dolayı da çok mutlu oldular" diye konuştu.