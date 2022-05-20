Aylin Nazlıaka: Tek Adam Rejimi Kadının Gücünden Korktu - Haberler

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verdiği karara ilişkin, "Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen hukuk dışı cezalandırma kararının korku dışında başka hiç ama hiç dayanağı yoktur. CHP Kadın Kolları olarak bugün 81 ilde ve 973 ilçede bu hukuksuz karara karşı tek ses olduk. En sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Tek adam rejimi kadının gücünden korktu, korktu" dedi. Nazlıaka, tüm kadınları, CHP'nin yarın İstanbul'da yapacağı 'Milletin Sesi' mitingine davet etti.

CHP Kadın Kolları, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verdiği karar, bugün 81 il ve 973 ilçede eş zamanlı yaptığı basın açıklamalarıyla tepki gösterdi. İstanbul'daki açıklamayı Aylin Nazlıaka yaptı. Nazlıaka, iktidarı eleştirerek, "Biz kadınlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu yok sayanlara boyun eğmiyoruz, eğmeyeceğiz. Bu hukuksuz kararı tanımıyoruz, tanımayacağız. Hukuku yok sayan AKP iktidarına 'dur' diyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın İstanbul Maltepe'de 'Milletin Sesi' mitingi düzenleyeceğini anımsatan Nazlıaka, "Hep birlikte oradan iktidara seslenelim. Bizler, gücümüzü, bu örgütlü gücümüzü haktan, hukuktan ve adaletten alıyoruz. Halkın örgütlü gücüyle hareket ediyoruz bizler. Onun için, yaşama hakkımızı savunmak için, eşitlik için, demokrasi için, adalet için, kadın dayanışmasının gücünü yarın göstereceğiz. Miting alanını hep birlikte mora boyayacağız" diyerek tüm kadınları yarınki mitinge davet etti. Nazlıaka, şunları söyledi:

"TEK ADAM REJİMİ KADININ GÜCÜNDEN KORKTU: Kararlı adımlarla iktidara yürüyen partimizin öncü gücü olan kadınlardan korkan tek adam rejimi, yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu'nu cezalandırmaya çalışıyor. Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen hukuk dışı cezalandırma kararının korku dışında başka hiç ama hiç dayanağı yoktur. CHP Kadın Kolları olarak, bugün 81 ilde ve 973 ilçede bu hukuksuz karara karşı tek ses olduk. En sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Tek adam rejimi kadının gücünden korktu, korktu. Çünkü şunu çok iyi biliyor; bu ülkede siyasetçi olmak çok zor, bu ülkede hem siyasetçi hem muhalif olmak çok zor. Bu ülkede hem siyasetçi hem muhalif hem de kadın olabilmek en zor.

KAFTANCIOĞLU'NU ASLA VE ASLA YALNIZLAŞTIRAMAYACAKSINIZ: İşte Canan Kaftancıoğlu, bu zorlukların karşısında yılmadan, pes etmeden mücadele eden güçlü bir kadındır. Canan yüreklidir, cesurdur. Canan bizimdir, Canan Türkiye'nindir. Canan'ın arkasında koskoca bir halk var. O yüzden Canan Kaftancıoğlu'nu yasaklarınızla asla ve asla yalnızlaştıramayacaksınız. Onun yanında biz varız, biz kadınlar. İstanbul İl Başkanımız görevinin başındadır. Parti çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmektedir.

BOYUN EĞMİYORUZ, EĞMEYECEĞİZ: Biz kadınlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu yok sayanlara boyun eğmiyoruz, eğmeyeceğiz. Bu hukuksuz kararı tanımıyoruz, tanımayacağız. Hukuku yok sayan AKP iktidarına 'dur' diyoruz. Bu ülkede hakkı, hukuku ve adaleti sağlamak için Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde 'Milletin Sesi' mitinginde buluşuyoruz. 21 Mayıs Cumartesi günü, yani yarın Maltepe'de gerçekleştirilecek mitinge tüm kadınları, tüm yurttaşlarımızı davet ediyoruz.

EŞİT VE ÖZGÜR BİR GELECEK İÇİN YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ: Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım. Bu kararın ardından gelebilecek diğer hukuksuz uygulamalara da bir set çekelim. Ülkemizi karanlığı sürüklemek isteyenlere izin vermeyelim. Biz kadınların örgütlü gücünü gösterelim. Biz kadınların azminin de kararlılığının önünde hiçbir kuvvetin duramayacağını kanıtlayalım. Hep birlikte oradan iktidara seslenelim. Bizler, gücümüzü, bu örgütlü gücümüzü haktan, hukuktan ve adaletten alıyoruz. Halkın örgütlü gücüyle hareket ediyoruz bizler. Onun için, yaşama hakkımızı savunmak için, eşitlik için, demokrasi için, adalet için, kadın dayanışmasının gücünü yarın göstereceğiz. Miting alanını hep birlikte mora boyayacağız. Umudu örgütleyeceğiz. Umut, sadece bir duygu değil, bir eylem, örgütlü direniştir. Eşit ve özgür bir gelecek için yaşasın örgütlü mücadelemiz."