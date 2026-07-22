CHP İzmir'de yol haritası ve disiplin kararları

(İZMİR) - CHP İzmir İl Yönetim Kurulu, İl Başkanı Utku Gümrükçü başkanlığında gerçekleştirilen ikinci olağan toplantısında yol haritası belirlendi, yönetim kurulu görev dağılımı gerçekleştirildi.

Kurul toplantısında; bazı ilçe başkanları, il kadın kolları eski başkanı ve gerçek dışı unvan kullanması gerekçesiyle parti üyesi Efe Orbay hakkında kesin çıkarma istemiyle disipline sevk kararı alındı.

Toplantıda İl Başkanı Utku Gümrükçü, yönetim kurulunu yeni dönem yapılandırılması ve işleyiş şeması hakkında detaylıca bilgilendirdi. Katılımcı ve dinamik bir yönetim modeli sergileme kararlılığında olan kurulda, görev alan 30 yöneticinin tamamı "İl Başkan Yardımcısı" sıfatıyla yetkilendirilerek İzmir'in dört bir yanında aktif rol oynamak üzere görevlendirildi.

"SORUMLULUK ALANLARI NETLEŞTİ, KURUMSAL İLETİŞİM HIZ KAZANACAK"

Görevlendirmelerin ardından yönetim kuruluna hitap eden CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, hayata geçirilen bu yeni modelle birlikte parti içi demokrasinin ve iş bölümünün en üst düzeye çıkarıldığını vurguladı.

Sorumluluk alanlarının netleşmesiyle birlikte çalışma disiplininin yeni bir boyut kazandığını ifade eden Gümrükçü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün itibarıyla her bir yöneticimizin sorumluluk alanı, yetki ve görev tanımları tamamen netleşmiştir. Artık her yol arkadaşımız; kendi uzmanlık ve sorumluluk alanı kapsamında muhatap oldukları kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, odalar ve meslek örgütleri ile doğrudan, kurumsal ve çok hızlı bir iletişim ağı kuracaktır. Bürokratik hantallıktan uzak, sahada sonuç odaklı ve İzmir'in dinamiklerine doğrudan dokunan bir çalışma modelini bugünden itibaren başlatıyoruz."

"YÖNETİM KURULUMUZ İZMİR HALKININ HİZMETİNDE OLACAK"

Gümrükçü sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Bizim gündemimiz CHP'ye, yani Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Kuvayımilliye ruhunun emanetine sahip çıkmak ve bayrağı daha da yukarı taşımaktır. Görev alan tüm arkadaşlarımın üstlendikleri bu tarihi sorumluluğu başarıyla yerine getireceklerinden, her birinin üstün bir performans sergileyeceğinden en ufak bir şüphem yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye genelindeki siyasi mücadelesinde İzmir, her zaman demokrasinin ve aydınlığın kalesi, partimizin ise amiral gemisi olmuştur. Bu yeni yönetim kurulumuz, amiral gemisi misyonuna tam anlamıyla yakışır bir vizyonla, gece gündüz demeden yüksek bir mesai harcayarak İzmir halkının hizmetinde olacaktır. Yeni görev dağılımının İzmir'imize ve partimize hayırlı olmasını diliyorum."

İL YÖNETİMİNDEN DİSİPLİN KARARLARI

CHP İzmir İl Yönetim Kurulu toplantısında alınan disiplin kararları da şöyle:

CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar, Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, Gaziemir İlçe Başkanı Çağrı Şırlan, Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun ve Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu; kamuoyuna ve basına yansıyan, CHP kurumsal kişiliğini hedef alan söz ve eylemleri ile partide aldıkları görev, sorumluluk ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışları sebebiyle, kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kuruluna sevk edildiler.

İlçe başkanlarının yanı sıra görevden alınan önceki dönem CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun ve kendisini CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı olarak tanıtan parti üyesi Efe Orbay da "unvanı gerçek dışı kullandığı için" kesin çıkarma talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kuruluna sevk edildi.

YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI TAMAMLANDI

İl Başkanı Utku Gümrükçü başkanlığındaki yeni yönetimde Adnan Alabay il başkan vekili, İnanç Nurlu il sekreteri, Birol Soylu il saymanı, Ruhisu Can Al il eğitim sekreteri, Erkan Kaya ise il bilişim sorumlusu olarak görevlendirildi.

Görev dağılımı kapsamında Ahmet Doğukan Gül hukuk ve adalet politikalarından, Ali Hıdır Uludağ seçim işleri ile seçim güvenliğinden sorumlu il başkan yardımcısı oldu. Mert Özcan, Nüket Akyıldız, Azimet Gürbüz, İsmet Basmacı ve Ali İhsan Yıldız ise örgüt ve örgütlenmeden sorumlu il başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Yerel yönetimler alanında Ekincan Aksoy 1. Bölge, İsfahan Naki ise 2. Bölge yerel yönetimlerinden sorumlu il başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. Erkut Tamay 1. Bölge, Yahya Yıldız ise 2. Bölge meclis üyelerinden sorumlu il başkan yardımcısı olurken, Nejla Elgürmüz 1. Bölge, Mehmet Uyar ise 2. Bölge muhtarlardan sorumlu il başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

Yeni yönetimde Gökçe Döşemeciler Balkan Masası, kadın iş dünyası ve girişimcilik politikalarından; Abuzer Turan sanayi, ticaret, ekonomi ve iş dünyasından; Serdar Aktop meslek odalarından; Serkan Arda halkla ilişkiler, protokol ve kent konseylerinden; Burak Yılmaz insan hakları ve sosyal politikalardan; Kemal Kaygül şehit ve gazi yakınlarından; Engin Avuç STK ve hemşehri derneklerinden; Aşiti Veysanoğlu kent kimliği, deprem ve afet, kentleşme politikalarından; Onur Utkan İlçi emek politikaları, sendikalar ve istihdam politikalarından; Yüksel Bakış tarım, çevre ve iklim değişikliği politikalarından; İrfan Yeliş spor, sağlık işleri ve kültür-sanat faaliyetlerinden, Nedim Gümüşkaya ise esnaftan sorumlu il başkan yardımcısı olarak görevlendirildi.

Kaynak: ANKA