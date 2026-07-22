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Esenler'de sokakta oynayan çocuklar, uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu

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Esenler'de şiddetli fırtınada bir binanın çatısı uçtu, sokakta oynayan çocuklar ve bir yaya son anda kurtuldu. O anlar kamerada.

Esenler'de sokakta oynayan çocuklar, fırtına nedeniyle uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtınada, Oruç Reis Mahallesi'ndeki bir binanın çatısı yerinden sökülerek rüzgarın etkisiyle sokağa düştü.

Bu sırada sokakta oynayan çocuklar ile yoldan geçen bir kişi, çatı parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Öte yandan, çatının sokağa düştüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
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