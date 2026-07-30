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CHP Elazığ teşkilatında istifa: 8 İlçe başkanı ve il genel meclis üyesi partiden ayrıldı

CHP Elazığ teşkilatında istifa: 8 İlçe başkanı ve il genel meclis üyesi partiden ayrıldı
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CHP Elazığ teşkilatında istifa dalgası büyüyor. Geçtiğimiz hafta İl Başkan Yardımcısı ile Gençlik Kolları'nın istifasının ardından, 8 ilçe başkanı ve 1 İl Genel Meclis Üyesi de düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla CHP'den ayrıldıklarını duyurdu.

(ELAZIĞ)- CHP Elazığ teşkilatında istifa dalgası büyüyor. Geçtiğimiz hafta İl Başkan Yardımcısı ile Gençlik Kolları'nın istifasının ardından, 8 ilçe başkanı ve 1 İl Genel Meclis Üyesi de düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla CHP'den ayrıldıklarını duyurdu.

CHP Elazığ İl Başkanlığı önünde bir araya gelen 8 ilçe başkanı ile 1 İl Genel Meclis Üyesi, düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Ortak metni Sivrice İlçe Başkanı Erim Öztürk okurken, istifa eden isimler siyasi mücadelelerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in liderliğinde kurulan Yeni Parti çatısı altında sürdüreceklerini duyurdu.

Ortak açıklamayı okuyan Erim Öztürk, son dönemde parti içerisinde yaşanan gelişmeler nedeniyle bu kararı aldıklarını belirterek, CHP'nin tarihine ve Cumhuriyet'in temel değerlerine bağlı olduklarını vurguladı. Öztürk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin köklü tarihine, Atatürk ilke ve devrimlerine, laik ve demokratik Cumhuriyetimizin temel değerlerine yürekten bağlı ilçe başkanları olarak, partimizin son dönemlerde yaşadığı hukuksuzluklara sessiz kalmayarak büyük bir üzüntüyle CHP'den istifa etme kararı aldık."

Öztürk, "Bundan sonraki siyasi mücadelemizi seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde Yeni Parti çatısı altında sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: ANKA
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