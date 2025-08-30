Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı kongre tarihi belli oldu.

CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı 39. Olağan İlçe Kongresi, 14 Eylül Pazar günü saat 12.00'de Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda kongre, aynı gün saat 15.00'te aynı yerde yapılacak. Kongrede mevcut başkan Melih Karaçam ile Avukat Mert Söğüt'ün ilçe başkanlığı için yarışması bekleniyor.

Öte yandan yapılan mahalle delege seçimlerinde mavi listenin adayı Mert Söğüt, 13 mahallenin 8'i alarak bütün dikkatleri üzerine çekmişti. - BİLECİK