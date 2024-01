CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, deprem konutlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kalıcı deprem konutlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

6 Şubat depremlerinin 11'nci ayında memleketi Adıyaman'daki yıkım çalışmalarını inceleyen CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, teslim edilmeyen deprem konutları için iktidara çağrıda bulunarak açıklamalarda bulundu.

Adıyaman Merkez Sakarya Caddesi üzerindeki açıklamalarda bulunan Milletvekili Tutdere, depremin üzerinden 11 ay geçmesine rağmen kentte yıkım çalışmalarının sürdüğünü, vatandaşın her sokak başında enkaz döküntüleri karşı karşıya kaldığını söyledi.

Milletvekili Tutdere, "Depremin üzerinden tam 11 ay geçti. Adıyaman'da 6 Şubat'ta yerle bir olan ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. İktidar tarafından verilen sözler tutulmadı. Ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarını şehrin dört bir yanında devam ettiğini görmekteyiz. Her sokak başında, her caddede kısmen kaldırılmış ama geride bırakılmış enkazlarla karşı karşıya kalıyor vatandaşlarımız. Vatandaş her yerde bu çirkin görüntülerle karşılaşmaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına çağrı yapıyoruz, bir an önce hasarlı binaların yıkım işlemleri tamamlansın. Sokak ve caddelerdeki enkaz artıkları tamamen temizlensin ve artık vatandaş normal hayatına dönsün. Konutlar konusunda da şu ana kadar Adıyaman'da teslim edilen konut yok. İktidar yetkilileri bazı konutların tamamlandığını, teslime hazır halde olduğunu söylüyorlar. Ben de buradan çağrı yapıyorum. Teslime hazır hale gelen konutları bir an evvel, depremzedelere, hak sahiplerine teslim edin. Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşları kalıcı konutlara aktarın. Daha neyi bekliyorsunuz? Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için kaç gün, kaç ay geçmesi gerekiyor" diye konuştu. - ADIYAMAN