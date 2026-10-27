ÇGD Doğu Karadeniz Şube Başkanı Karafazlı sansür ve kayyuma karşı mücadele sözü verdi

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(RİZE) - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Doğu Karadeniz Şube Başkanı Gençağa Karafazlı, "Sansüre, baskıya, kayyum uygulamalarına, gazetecilerin yargı yoluyla susturulmasına ve halkın gerçeklerden uzak tutulmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Karafazlı, yaptığı açıklamada, haberlere erişim engellerine, yayın kuruluşlarına kayyum atanmasına, gazetecilerin gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına, özgür basın emekçilerinin tehdit edilmesine ve yargı sopasıyla susturulmak istenmesine karşı çıktıklarını belirtti.

Haberlerin yasaklandığı, gazetecilerin cezaevine konduğu, basının baskı altında tutulduğu bir ülkede yalnızca gazeteciliğin değil, halkın haber alma hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğünün de ağır saldırı altında olduğunu ifade eden Karafazlı, şunları kaydetti:

"Basın susarsa halk gerçeği öğrenemez. Halk gerçeği öğrenemezse demokrasi yaşayamaz. İnsan hakları güvence altında olamaz. Gazetecilik, iktidarın hoşuna gidenleri yazmak, söylenenleri tekrarlamak ya da gücü elinde bulunduranları memnun etmek mesleği değildir. Gazeteci biat etmez, talimatla haber yapmaz, gerçeği eğip bükmez. Gazetecilerin görevi iktidarı memnun etmek değil, kamu adına soru sormak, yanlışları ortaya çıkarmak, haksızlıkları duyurmak ve halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlamaktır.

Bugün gazeteciler haberleri nedeniyle hedef gösteriliyor, haber sitelerine erişim engelleri getiriliyor, yayın kuruluşlarının bağımsızlığına müdahale ediliyor ve medya kuruluşlarına kayyum atanması yoluyla basın üzerindeki baskılar her geçen gün artıyor. Gazeteciler gözaltı ve tutuklamalarla karşı karşıya kalırken kamuoyunun öğrenmesi gereken gerçekler de karanlıkta bırakılmak isteniyor. Sansür yalnızca haberin yayınlanmasını engellemez; toplumun gerçekleri öğrenmesini, kendi geleceği hakkında özgürce karar vermesini de engeller.

"YASAKLARA VE ERİŞİM ENGELLERİNE SON VERİLMELİ"

İsmail Arı başta olmak üzere tutuklu özgür basın emekçilerinin serbest bırakılmasına, gazeteciliğe yönelik gözaltı ve tutuklama uygulamalarına, haber yasaklarına ve erişim engellerine son verilmelidir. Medya kuruluşlarının bağımsızlığı korunmalıdır. Kayyum uygulamalarıyla basın kuruluşlarının iradesine müdahale edilmemelidir. Gazetecilerin haberleri nedeniyle cezalandırılmasına son verilmelidir. Gazetecilerin gazetecilik faaliyetleri suç gibi gösterilemez.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Karadeniz Şubesi olarak bir kez daha buradan haykırıyoruz. Sansüre, baskıya, kayyum uygulamalarına, gazetecilerin yargı yoluyla susturulmasına ve halkın gerçeklerden uzak tutulmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Gerçekleri yazmaktan, halkın sorunlarını gündeme taşımaktan, emeğin ve doğanın yanında durmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir faşist baskı, tehdit ve hiçbir yasak gazetecilik sorumluluğumuzu ortadan kaldıramaz. Dün olduğu gibi bugün de faşizme, baskılarına, sansüre, zulme ve yargı sopasına boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Susmadık, susmayacağız. Gazetecilik suç değildir. Yaşasın özgür basın, yaşasın halkın haber alma hakkı."

Kaynak: ANKA