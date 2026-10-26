Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cezayir parlamentosu Nijer'e asker göndermeyi onayladı, 1973'ten bu yana ilk kez

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cezayir parlamentosu, Nijer'in kuzeydoğusunda ve Libya sınırındaki Madama'ya asker gönderilmesini oybirliğiyle onayladı. Parlamento, bunun 1973 Arap-İsrail savaşından bu yana ülkenin ilk yurt dışı asker konuşlandırması olacağını belirtti.

Cezayir parlamentosu 1973 Arap- İsrail savaşından bu yana ilk kez ülke dışına asker gönderme kararı alarak Nijer'e asker gönderilmesini onayladı.

Cezayir parlamentosu, Nijer'e asker gönderilmesi kararını onayladı. Parlamentoda dün yapılan oylamada, Nijer'in kuzeydoğusunda ve Libya sınırında bulunan Madama'ya asker gönderilmesi kararı oybirliği ile kabul edildi. Parlamento tarafından yapılan açıklamada, bu adımın Cezayir'in 1973 Arap- İsrail savaşından bu yana gerçekleştirdiği ilk yurt dışı asker konuşlandırması olacağı vurgulandı.

Cezayir, Nijer'deki mevcut askeri yönetimi iktidara getiren 2023 yılındaki darbeye karşı çıkmıştı. Geçtiğimiz yıl, Cezayir'in sınır yakınlarında bir Mali'ye ait insansız hava aracını düşürmesinin ardından Nijer, Cezayir büyükelçisini geri çekmiş ve iki ülke ilişkileri bozulmuştu. Nijer Devlet Başkanı Abdourahamane Tiani'nin Şubat ayında Cezayir'i ziyaret etmesi, Nijer Savunma Bakanı Salifou Mody'in ise güvenlik iş birliğine yönelik görüşmelerde bulunmak üzere savunma uzmanlarından oluşan bir heyetle birlikte 20 Ekim'de Cezayir'e gitmesi ilişkileri yumuşatmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı

Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa’da Sarı Yelekliler eylemlerinin bilançosu belli oldu! Yüzlerce yaralı ve gözaltı

Ülkedeki kaosun bilançosu belli oldu! Yüzlerce yaralı ve gözaltı
Adıyaman'da 85 yaşındaki çiftçi, eşi ve kendisi için mezar kazdırdı! Gerekçesi duygulandırdı

Köylüler cenaze var sandı! Ali amca eşiyle mezarlarını kazdırdı
12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü

12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü
Kıraathanede korkunç son kamerada! Merdivenden düşen 64 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Merdivenden düşüp öldü! Korkunç son kamerada
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar

3 yıldır beklenen teklif TBMM'de! Kabul edilirse emekliler yaşadı

Trabzon'a denizin üzerine yeni havalimanı! 100 milyon ton dolgu yapılacak, şantiye kuruluyor

Denize 100 milyon ton dolgu! Yeni havalimanı o ile yapılıyor
Rusların akılalmaz sızma planı! Yer altında yakalandılar

Dahice bir plan yaptılar ama sonu iyi olmadı