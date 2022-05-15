Ceyhan'da Traktör Yarışı - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (ANKA) -

Ceyhan Belediyesi, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde traktör yarışması düzenledi. Ceyhanlı 25 çiftçinin katıldığı yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Tarım ilçesi Ceyhan'da düzenlenen ve çiftçinin farkındalığını artırmanın yanı sıra daha sosyal bir Ceyhan oluşmasına katkı sağlayan yarışma heyecanı tüm ilçeyi sardı.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde traktör yarışlarına ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, tarımın emek ve yürek işi olduğunu kaydetti. Toprağa hayat veren tüm çiftçilerin bayramını kutlayan Başkan Erdem, Ceyhan'ın Adana ve Türkiye tarımının göz bebeği ilçelerinin başında geldiğini kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra ülkemizin tarım ve tarıma dayalı sanayiyle gelişebileceğini vurgulayan ve dünyanın bir çok ülkesindeki tarım çeşitliliğini Türkiye'ye getiren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürüdüklerini dile getiren Başkan Erdem, "İlçemiz tarımının daha çok gelişmesi, katma değeri yüksek ürünlere yönelinmesi gereğine inanarak farkındalık oluşturacak bir etkinliğe imza atıyoruz" dedi.

"TÜM ÇİFTÇİLERİMİZİN YOLU BAHTI AÇIK OLSUN"

Çiftçinin en önemli tarım makinelerinden biri olan traktörleri yarıştırdıklarını ancak amacın Ceyhan çiftçisinin Türkiye tarımına sunduğu katkının güçlü sesinin her alana yayılması olduğuna işaret eden Erdem, "Çiftçiyi, köylüyü baş tacı eden Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında ilerlerken gerek ilçemiz, gerek Adanamız ve gerekse ülkemiz genelinde tarıma ayrılacak payın yanı sıra tarımdaki nüfusun azalması değil artışıyla muasır medeniyetler seviyesine ulaşılabileceğine inanıyorum. Tüm çiftçilerimizin yolu bahtı açık olsun" diye konuştu.

CENGİZ DURSUN ŞAMPİYON OLDU

Yarışma sonunda şampiyonluk ipini Cengiz Dursun göğüsledi. İkinci Hüseyin Dalgıç, üçüncü ise Cabbar Koç oldu. Dereceye giren çiftçilere mısır tohumu, mobil gübreleme destek servisi ve hediye çeki verildi. Yarışmaya katılarak heyecan uyandıran tüm çiftçilere teşekkür eden Başkan Hülya Erdem, dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Savaş Öztürk, çok sayıda çiftçi ve vatandaşın yanı sıra belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanlarının katıldığı yarışmaya Massey Ferguson, İş Bankası, Bayer, Dekalp, Trendyol, Agro Tv ve Profi Traktör sponsor oldu.