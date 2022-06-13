Çevre ve değerlerine duyarlı çocuklar kültür şenliğinde buluştu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesinde Denizli Müftülüğü koordinesinde ortaokul öğrencilerine yönelik kültür şenliği düzenlendi.

Ülke genelinde 48 ilde uygulanan proje Denizli'de Merkezefendi Müftülüğü Bilal Arslan Diyanet Gençlik Merkezi ve Pamukkale Müftülüğü Kınıklı Diyanet Gençlik Merkezi ile Tavas Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezinde uygulandı.

Projeye katılan altıncı sınıf öğrencilerinden okullardaki değerler kulübüne üye olan öğrenciler, 24 kişilik gruplar halinde okul saatlerinden sonra hafta boyunca Diyanet Gençlik Merkezlerine rehber öğretmenler eşliğinde gelerek milli ve manevi değerleri kök değerler başlıklarıyla eğlenerek öğrendiler.

Projeye tamamen gönüllülük esasına göre katılan öğrenciler için Denizli İl Müftülüğü koordinesinde projenin uygulandığı Merkezefendi, Tavas ve Pamukkale ilçelerinde ortaokul öğrencilerine yönelik kültür şenlikleri düzenlenerek, şenliklere ortaokul öğrencilerinin katılımı gerçekleştirildi.

Pamukkale Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleşen kültür şenliğinde konuşan İl Müftü Vekili Ramazan Özgün Türkmen, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz proje bizler için çok önem arz etmektedir. Projeye katılım sağlayan öğrencilerimizin velilerini, cami gölgesinde bulunan gençlik merkezimize severek gelen kıymetli öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Onların yetişmesinde emeği geçen din görevlilerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Merkezefendi, Tavas ve son olarak da bugün Pamukkale Müftülüğümüzün ev sahipliğinde düzenlenen 'Kültür Şenliklerimiz' çok güzel ve verimli geçti. Üç müftülüğümüzün düzenlediği şenliklerimize binlerce öğrencimizi ağırladık. Bu proje sayesinde öğrencilerimiz ve velilerinden çok olumlu geri dönüşler aldık. Bu etkinliklerle çocuklarımızın ve gençlerimizin ruh dünyasında hoş bir seda bıraktığımız için çok mutluyuz. Projemizin uygulanmasında emeği geçen herkese, yoğun programlarına rağmen şenliklerimize katılan kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel