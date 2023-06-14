Çeşme Ovacık'ın Kanalizasyon Sorunu da Çözüldü

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Çeşme Ovacık’ta önemli bir çevre yatırımına daha imza attı. Tamamlanan 17,5 kilometrelik atık su iletim hattı ile bu bölgenin atık suları Alaçatı Arıtma Tesisi’ne bağlandı. Böylece 1994 yılından bu yana süren deniz deşarjı da son buldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Çeşme Ovacık'ta önemli bir çevre yatırımına daha imza attı. Tamamlanan 17,5 kilometrelik atık su iletim hattı ile bu bölgenin atık suları Alaçatı Arıtma Tesisi'ne bağlandı. Böylece 1994 yılından bu yana süren deniz deşarjı da son buldu.

İZSU Genel Müdürlüğü, şehirde doğayı koruyarak yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Turizm merkezi Çeşme'nin artan nüfusu nedeniyle başka içme suyu olmak üzere yoğunlaşan ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen projeleri hayata geçiren İZSU, 17,5 kilometrelik atık su iletim hattının yapımını da tamamladı.

Ovacık bölgesine hizmet eden yeni hattın devreye alınmasıyla 1994 yılından bu yana kullanımda olan derin deşarj hattı kapatıldı. Atık sular, devreye alınan yeni hat ve terfi merkezleri aracılığı ile revizyon çalışmaları tamamlanan Alaçatı Atıksu Arıtma Tesisi'ne iletiliyor ve tesiste arıtıldıktan sonra deşarj ediliyor.

DENİZ ARTIK DAHA TEMİZ

İletim hatları yenilenmesi ve TM2 - TM6 terfi merkezlerinin modernizasyonu ile birlikte atık suların Alaçatı Atıksu Arıtma Tesisi'ne verilmesini sağlayan proje, ilçenin artan nüfusuyla birlikte büyüyen altyapı ihtiyacına da cevap verecek. 140 milyon liralık bedelle tamamlanan yatırım, mavi bayraklı plaj sayısını her geçen yıl artıran İzmir açısından büyük önem taşıyor.