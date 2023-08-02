Çerkezköy'de Bağlık Viyadüğü Hizmete Açıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve Çerkezköy Bağlık Mahallesi’nin iki yakasını bir araya getirecek olan Bağlık Viyadüğü düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve Çerkezköy Bağlık Mahallesi'nin iki yakasını bir araya getirecek olan Bağlık Viyadüğü düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Bağlık Viyadüğü'nün açılış töreninde ilk olarak kürsüye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Pakdil çıktı. Bağlık Viyadüğü ile ilgili teknik bilgi veren Metin Pakdil, şunları kaydetti:

"Projesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yaptırılan Bağlık Viyadüğü Tevfik Fikret Caddesi'ni Mimar Sinan Caddesi'ne bağlamaktadır. İhalesi 31 Ağustos 2022 tarihinde yapılmış, 30 Eylül 2022 tarihinde işe başlanılmıştır. İşin bitim tarihi 13 Aralık 2023 olmasına rağmen yaklaşık 5 ay önce çalışma bitirilmiştir. Viyadüğün toplam boyu 275 metre olup, 9 açıklıktan oluşmaktadır. Köprü platformunun genişliği 15 metre, iki şerit taşıt yolu, iki tarafta yaya yolu ve orta refüjden oluşmaktadır. Viyadüğün toplam uzunluğu 1560 metre olup, 1 metre çapında 124 fore kazık üzerine oturtulmuştur. 2 adet kenar ayak, 8 adet orta ayak bulunmaktadır. 108 adet öngerilmeli betonarme kiriş kullanılmıştır. Bu işler için 6430 metreküp C 35 ve 45 betonu, 1310 ton betonarme çeliği kullanılmıştır.

62 MİLYON 700 BİN TL'YE MAL OLDU

1160 metre çelik otokorkuluk, 519 metre yaya oto korkuluğu ve 450 metre tel çit yapılmıştır. Viyadüğümüzün toplam maliyeti (Asfaltı Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldığı için hesaba dahil edilmemiştir) 62 milyon 700 bin TL'dir. Ayrıca viyadüğümüzün yapımında her zaman destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Kadir Albayrak'a, Çerkezköy Belediye Başkanımız Vahap Akay'a, Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerimize, Ulaşım ve Fen İşleri Dairelerindeki çalışma arkadaşlarımıza ve süresinden önce işi bitiren üstlenici firmaya teşekkürlerimi arz ediyorum."

Genel Sekreter Yardımcısı Metin Pakdil'in ardından kürsüye gelen Bağlık Mahallesi Muhtarı Tahsin Akgün ise şunları söyledi:

"Bağlık Mahallesi'nin trafik sorununu kökten çözecek ve aynı zamanda ilçe trafiğine nefes aldıracak olan Bağlık Viyadüğü açılış törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün mahallemizin iki yakasını bir araya getirecek ve trafik sorunu çözecek olan Bağlık Viyadüğü'nü hizmete açıyoruz. Özellikle kış aylarında keşmekeşe dönen trafik sorunun, bu projenin hayata geçmesi ile birlikte sona erecek olmasının mutluluğunu bugün birlikte yaşıyoruz. Bilindiği gibi kış aylarında Bağlık Köprüsü'nden araç ile inip çıkmak vatandaşlarımız için çileye dönüşmektedir. Yolda kalan, kazaya sebep olan araçlar vatandaşlarımız için hem kazaya hem nakit kaybına neden oluyordu. Mahalle sakinlerimiz ve Çerkezköy halkı büyük sıkıntı çekiyordu. Değerli Belediye Başkanımız Vahap Akay'ın ısrarlı girişimleri ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'ın yatırımı ile mahallemize bu yatırım yapıldı. Trafik sorununu çözecek, vatandaşlarımızı rahatlatacak olan Bağlık Viyadüğü'nün açılışını nihayet yapıyoruz. Mahallemize, ilçemize, ilimize, ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılına Bağlık Mahallesi'nin trafik sorununun çözülmüş olarak girmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Bağlık Mahallesi Muhtarı Tahsin Akgün'ün ardından kürsüye gelen Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, şunları söyledi:

"Yaklaşık 9,5 yıllık görev süremizin en önemli işlerinin birinin finalinde, açılışında sizlerle beraber olmanın gururunu ve mutluluğu yaşıyorum. Kambur köprüleri ile maalesef ünlenmiş Çerkezköyümüzde 2014 yılında sokaklarda, meydanlarda Bağlık Mahallemizde vatandaşlarımız ile buluştuğumuzda, mahallenin en temel sıkıntılarından bir tanesi buydu. Karayollarının 'Ben buradan yolu yapıp geçeyim de, burada yaşayanlar ne yaparlar' diye düşünmeden, tartmadan bu şehrin iki yakasını birbirinden ayırdılar bu kara yolu ile. Buna çözüm getirmeden, fikir üretmeden, alternatiflerini sunmadan Bağlık Mahallesi'nin iki yakasını öksüz bırakmışlardı."

Bağlık Mahallesi sakinlerinin bu konuda çok sıkıntı çektiğini ve o zaman kendilerinin Bağlık Mahallesi'nin iki yakasını bir araya getirme sözü verdiğini belirten Akay, şöyle devam etti:

"Bu sözümüzü 2014 yılından sonraki 5 yılımızda tamamlayamamıştık. Bu dönem ısrarla mahallemizin en önemli sorununun bu olduğunu vurgulamış ve ısrarla takipçisi olmuştuk. ve yaklaşık 6 ay önce soğuk bir havada buranın temelini atmıştık ve bugün açılışını yapıyoruz. 2014 ve 2019 yıllarında seçim meydanlarında mahallemize söz verdiğimiz bu yatırımı gerçekleştiriyor olmanın mutluluğu ile kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'a huzurlarınızda teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Biz Çerkezköy için ortaya koyduğumuz hedefleri birer birer gerçekleştiriyoruz. İşte bunlardan biri olan Bağlık Viyadüğü'nü hizmete açıyoruz. Bağlantı yollarının tamamını yapacağız. Bu yolların, alanların eksik kalanları tamamen tamamlanacak. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biz Çerkezköy adına önemli işlerin, gecikmiş işlerin, zahmetli işlerin korkmadan üzerine giderek, sorumluluk alarak, risk alarak bugünlere geldik.

En çok eleştiri aldığımız işlerden bir tanesi Atatürk ve Öztrak Caddeleri çalışmalarıydı. İçeride ve dışarıda siyasete dair söyleyecek sözlerimiz var. Sessizliğimizi ve suskunluğumuzu hiç kimse eksiklik olarak kabul etmesin. Atatürk ve Öztrak Caddelerinde 2022 yılında çektiğimiz dertleri ve sıkıntıları bizler biliyoruz. O altyapı sorunlarına bizler eğilirken esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın hangi sorunlar ile karşı karşıya kaldığını da biliyoruz. 3 kilometrelik alanda 32 km altyapı borusu döşerken o çamurlu, o tozlu günlerde neler çektiğimizi bir biz biliyoruz, bir de Allah biliyor. Ancak vatandaşlarımız ve esnaflarımız zor ve zahmetli günlerden geçerken onların sabırlarına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bugün iki caddede Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı, Çerkezköy Belediyesi'nin üstyapı çalışmalarını tamamlaması, iki yeni meydan yapması ile birlikte Çerkezköy'ün kent kimliğine biraz daha katkı vermesinin gururunu yaşıyoruz. Hedeflerimizden şaşmadan yolumuza devam ediyoruz. 'Atatürk ve Öztrak Caddeleri dışında hiç bir iş yapmıyorsunuz' diyenler oldu. Hatta o güzel yatırımları eleştirenler oldu. Vakti zamanı gelecek, meydanlar açılacak ve bunların cevapları tek tek verilecek. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile bugün bu yatırımın açılışını yapıyoruz. Birazdan Kadir Başkan'ım çalışmalarını anlatacak. Tepe Kavşağı'nda sona gelindi, birazdan Kadir Başkanım açılış tarihi verecek. Kapalı Yüzme Havuzu'nda sona gelindi."

Akay, Çerkezköy Belediyesi'nin Yaz Spor Okullarında binlerce öğrencinin eğitim aldığını, kreşi ile çocuklara ev sahipliği yaptığını, Halk Akademisi ile 8. Sınıf öğrencilerine eğitim desteği verdiğini, Kızılpınar ve Yıldırım Beyazıt Mahallelerine kapalı düğün salonu inşaatlarının devam ettiğini, Kızılpınar'da stadyum çalışmasının ağustos ayı sonu itibari ile tamamlanacağını, Kızılpınar Osmanlı Caddesi'nde 16 bin metrekare rekreasyon alanının 2 ay içerisinde tamamlanacağını da sözlerine ekledi.

1990'lı yıllarda yapılan Veliköy Belediyesi Hizmet Binası'nın yeni bir yaşam alanına dönüştüğünü aktaran Akay, şunları dile getirdi:

"Kent Ormanı'nın 1. etabını yani 160 dönümlük alanını geçtiğimiz dönem Çerkezköy'e kazandırmıştık. Ormandan 580 dönümlük alanı kiralayarak burasını da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yürüyüş alanları, spor alanları ve biyolojik göleti ile Çerkezköy yeni bir yaşam alanı daha kazanacak. Kentimiz genelinde onlarca yeni park ve yeşil alanlarda vatandaşlarımız ve çocuklarımız ile buluşuyoruz."

EKMEK ÜRETİM KAPASİTESİ ARTACAK

Çerkezköy'deki TIR parkı sorununun Çertaş Otoparkı ile çözüldüğünü, Çerkezköy Halk Ekmek A.Ş.'nin üretime geçtiğini ve bugün 20 bin ekmek üretim kapasitesinin ağustos ayı sonu itibari ile günlük 50 bine çıkarılacağını paylaşan Akay, "Bizim kimse ile bir sorunumuz yok. Eleştirileri, bunların konuşulduğu platformları duyuyorum. Çerkezköy Halk Ekmek A.Ş. Çerkezköy'ün öz malıdır, vatandaşlarının malıdır. Bugün kent genelinde 9 noktada satışlarına devam ediyor. Hedefimiz üretim kapasitesini iki misline çıkartarak satış noktalarını arttırmak. Ucuz ve sağlıklı ekmek hedefimiz ile çıktığımız yolumuza aynı düşünceler ve hedef ile devam edeceğiz" dedi.

Hızlı tren çalışmaları nedeni ile Çorlu Deresi'nin ıslahının Devlet Su İşleri tarafından ihalesinin yapıldığını kaydeden ve bunun sevindirici olduğunu aktaran Akay, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ancak 18 Temmuz 2023 tarihli İl Mera Komisyon kararında Çorlu Deresi'nden çıkacak balçığı, Kızılpınar'ın meralarına ıslah edilme bahanesi ile dökülmek isteniyor. Yaklaşık 70 bin kamyon ve 1 milyon metreküp balçık Kızılpınar'da hayvancılık yapan, meralarından geçimini sağlayan vatandaşlarımızı olumsuz etkileyecek. O meraları bir balçık denizine dönüştürmek isteyenlere buradan sesleniyorum. Aldığınız karar hukuki değildir. Bugünden itibaren Çerkezköy Belediyesi hukuki haklarını korumak için üzerine düşeni yapacaktır. Biliyorum ve inanıyorum ki Kızılpınar ve Çerkezköy'de yaşayan herkes kendi merasına ve toprağına sahip çıkacak ve birileri üç kuruş fazla para kazanacak diye kendi malını peşkeş çektirmeyecektir."