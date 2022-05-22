Çerkezköy 19 Mayıs'ı Coşkuyla Kutladı - Haberler

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkışının 103. Yıldönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile Çerkezköy Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler ve turnuvalar ile Çerkezköylü gençler keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Çerkezköy Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile düzenlenen etkinlikler 20 Mayıs Cuma akşamı saat 20.30'da Kartaltepe Piknik ve Mesire Alanı'nda Çerkezköy'de bulunan 10 adet folklor ekibinin sahne aldığı Halk Dansları Gösterisi ile başladı. Trakya, Zeybek, Trabzon, Balkan, Artvin ve Hasapiko Yörelerinin oyunlarının sahnelendiği Halk Dansları Gecesi'nde Çerkezköylüler yurdumuzun dört bir yanından derlenen halk oyunlarını izleme imkanına sahip olurken, gecenin finalinde Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay sahneye çıkarak, Halk Dansları Gecesi'nde sahne alan Halk Oyunları Ekiplerini tebrik etti ve eğitmenlerine çiçek takdim etti.

SATRANÇ TURNUVASI 2 GÜN SÜRDÜ

Çerkezköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 11. Geleneksel Satranç Turnuvası 21 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00'da başladı. Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi'nde iki gün süren Çerkezköy Belediyesi 11. Satranç Turnuvası'nda satranç ustaları 6 farklı kategoride mücadele ederken, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

ABUR CUBUR SHOW ÇERKEZKÖY'DEYDİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde 21 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'da Kartaltepe Piknik ve Mesire Alanı'nda Doğan Onur Talk Show sahne aldı. Türkiye'nin sevilen talk şovcularından Doğan Akdoğan ve Rüştü Onur Atilla'nın sahnede olduğu Abur Cubur Talk Show'a konuk olarak Berkay Tulumbacı da katılarak, Kartaltepe Piknik ve Mesire Alanı'nı dolduran vatandaşlarımıza eğlenceli bir akşamı yaşattılar.

AYAK TENİSİ TURNUVASI

Çerkezköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 21 Mayıs Cumartesi günü düzenlenen Çerkezköy Belediyesi 2. Ayak Tenisi Ayak Turnuvası da Kartaltepe Piknik ve Mesire Alanı içerisinde bulunan Güreş Alanı'nda yapıldı. 15 yaş ve üzeri sporcuların katıldığı 2. Ayak Tenisi Turnuvası'nda 9 takım şampiyonluk için mücadele ederken, çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereye giren takımlara ödülleri verildi.

Ayrıca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde 21 Mayıs Cumartesi ve 22 Mayıs Pazar günleri 14.00-18.00 saatleri arasında Kartaltepe Piknik ve Mesire Alanı'nda Langırt ve Dev Jenga oyunları ile Çerkezköy'deki gençler eğlenceli vakit geçirdiler.