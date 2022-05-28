Cerablus'ta yetimhaneye bırakılan iki Azerbaycanlı kardeş ülkesine kavuşuyor - Haberler

Suriye'nin Cerablus ilçesindeki yetimhanede fark edilen Azerbaycanlı 2 yetim çocuk, insani diplomasi faaliyetler sonucunda Azerbaycan'daki akrabalarına ulaştırılmak üzere yetkililere teslim edildi.

İki yıl önce Suriye'nin Cerablus ilçesinde bulunan yetimhaneye terk edilen 9 yaşındaki Zeynep ve kardeşi 5 yaşındaki Sümeyye, akrabalarına kavuşturulmak üzere Göç idaresi ve Azerbaycanlı yetkililere teslim edildi. Dışişleri Bakanlığı ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ile birlikte yürütülen çalışma sonucu yetim çocuklar bu ülkedeki akrabalarına ulaştırıldı. Yetimhaneden alınarak sınıra ulaştırılan yetimler, Göç İdaresi Müdürlüğünce yapılan işlemler sonunda Azerbaycanlı yetkililere teslim edildi.

"Hüznü ve mutluluğu bir arada yaşıyoruz"

İHH İnsani Diplomasi Birimi'nden Taner Altun, "Bugün hüznü ve mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Çünkü 2 yıl önce yetimhanemize gelen Zeynep ve Sümeyye'den ayrılacağımız için hüzünlü, ancak daha iyi şartlarda hayatlarını sürdürebilecekleri akrabalarının yanlarına gidecekleri için mutluyuz. Zeynep ve Sümeyye 2 sene önce yetimhanemize geldikten sonra İnsani Diplomasi Birimimiz Azerbaycan Büyükelçiliği ve Dışişleri ile iletişime geçerek kendilerini bilgi verildi. Uzun süren çalışmanın ardından işlemleri tamamlanan yavrularımızın tahliyeleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca yetimhanemizde bulunan Zeyd ve Reyyan için de Azerbaycanlı yetkililerle görüşmeler sağlıyoruz. Umut ediyoruz ki en yakın zamanda bu yavrularımızı da ailelerine kavuşturacağız" dedi.

"Çok mutluyum ama buradaki arkadaşlarımı çok özleyeceğim"

Evine döneceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Zeynep, "Sınıftaki arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok seviyorum. Onlardan ayrılacağım için üzülüyorum ama. Arkadaşlarımı arayacağım her zaman. Onları çok seviyorum" ifadelerini kullandı. - CERABLUS

İhlas Haber Ajansı / Yerel