Cennet Sarımsaklı'ya yakışır terminal - Haberler

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Cennet Sarımsaklı'ya yakışır terminal

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Cennet Sarımsaklı'ya yakışır terminal

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Balıkesir Geleceğe Taşınıyor" projesi dahilinde modern bir yüze kavuşturduğu otobüs terminallerine Ayvalık Sarımsaklı'yı da ekledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Balıkesir Geleceğe Taşınıyor" projesi dahilinde modern bir yüze kavuşturduğu otobüs terminallerine Ayvalık Sarımsaklı'yı da ekledi. Terminal, milyonlarca yerli ve yabancı turisti; güvenli, modern, konforlu ve teknolojik donanımlarıyla karşılamaya hazır.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık Sarımsaklı Otobüs Terminali'ni baştan aşağıya yenileyerek hizmete açtı. Milyonlarca yerli ve yabancı turisti misafir eden, Türkiye'nin misafir odası olarak da adlandırılan Ayvalık'a Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı altın dokunuşlar şehrin marka değerini artırmaya devam ediyor. Ayvalık'ın mavi bayraklı plajlarını tercih ederek Sarımsaklı Terminali'ni kullanan turistler daha önce karşılaştıkları kullanışsız ve kötü manzaralı terminal yerine modern, konforlu ve teknolojik donanımlara sahip bir terminal ile karşılaşacak. Bugüne kadar; Erdek, Altınova, Susurluk, Manyas, Edremit, otogarlarını yenileyen Büyükşehir Belediyesi; Balya, Bigadiç, Sındırgı, Akçay otobüs terminallerinin de projelerini hazırlayarak planlamaya aldı.

Ayvalık Sarımsaklı Otobüs Terminali, yapılan düzenlemeler sayesinde yaz-kış 150 araç ile ortalama günlük 3 bin vatandaşa hizmet verecek. 2 bin 530 metrekare arazi içerisinde 288 metrekaresi kapalı alan olarak yeniden inşa edilen otobüs terminalinde; yazıhaneler, bekleme alanları, market, kafeterya, mescit, engelli vatandaşların kullanımına uyumlu tuvaletler ve indirme-bindirme peronları bulunuyor.

Otobüs terminallerinin hancılık kültüründen geldiğini ve sosyal yaşam alanları olduğunu belirten Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) A.Ş. Genel Müdürü Atınç Akıncı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın direktifleriyle şehirdeki tüm terminal alanlarının "Balıkesir Geleceğe Taşınıyor" projesi dahilinde modern ve konforlu hale getirmek için yenileme çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Terminal bilet satış noktalarında çalışan görevliler ve vatandaşlar yaptıkları açıklamalarda ise; "Eski terminalimiz tabiri yerindeyse çöplük gibiydi. Hiçbir şey yok. Yolcu ve çalışanlar açısından hijyenik değildi. Şu anda terminalimiz çok güzel oldu. Başta Yücel Başkanımıza ve vesile olan herkesten Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz. Her yer çiçek gibi oldu. Büyükşehir belediyemizin çalışmalarını takdir ediyoruz. Cennet Sarımsaklı'mıza yakışır bir garaj oldu." açıklamalarında bulundular. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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