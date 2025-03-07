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Çemişgezek'te Minik Öğrenciler Tekne Orucu Tuttu

Çemişgezek'te Minik Öğrenciler Tekne Orucu Tuttu
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Tunceli'nin Çemişgezek İlçe Müftülüğü'ne bağlı 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak amacıyla 'tekne orucu' tuttu. Etkinliğe Kaymakam Cüneyt Zor ve İlçe Müftüsü Muhammed Yasir Okşar katıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek İlçe Müftülüğüne bağlı olarak açılan 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak için "tekne orucu" tuttu.

Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor ve İlçe Müftüsü Muhammed Yasir Okşar, miniklerin 'Tekne Orucu' sevincine ortak oldu. Ramazan ayının güzelliklerini hissettirebilmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor minik öğrencilerle sohbet edip çeşitli hediyeler verdi. Minik öğrencilerin, öğretmenleri refakatinde Ramazan ayı temalı sunumlarının ardından, öğle vaktinin girmesi ve okunan ezan ile birlikte öğrenciler hazırlanan ikramlarla oruçlarını açtı.

Çocukların Ramazan ayını idrak edebilmelerini sağlamak için etkinlikler yaptıklarını aktaran Çemişgezek İlçe Müftüsü Muhammed Yasir Okşar, "Çemişgezek ilçemizde, müftülüğümüze bağlı iki tane 4-6 yaş Kur'an kursumuz vardır. Kurslarımızdan biri ilçe merkezinde, diğeri ise Sarıbalta köyümüzde bulunmaktadır. Bu kurslarımızda çocuklara Kur'an eğitiminin yanı sıra, çocuklarımıza manevi değerler ile milli değerler aşılanıyor, çeşitli beceriler kazandırılıyor. Bugünün özel konusu aslında Ramazan ayı ve tekne orucu. Tekne orucu ecdadımızdan bize yadigar kalan çocuklarımıza Ramazanı alıştırma babında yapılan bir uygulamadır. Tekne orucunda çocuklar sabah kalktıklarında güne oruçlu olarak başlarlar. Öğle vaktine kadar iftarlarını açmazlar. Öğle vaktinde iftarlarını açıp, daha sonra oruçlarına gerçek iftara kadar devam ederler. Böylece çocuklarımız, Ramazan'a bu yaşta kalpleri ısınır ve büyüdüklerinde Ramazan ayına hazırlıklı olurlar. Çocuklarımız bu anıları hatırlayarak, Ramazan'ı yaşadıklarını hatırlayarak daha güzel Ramazanlar geçirirler. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın Ramazanlarını da tebrik ediyorum. Kaymakamımız Çemişgezek merkez 4-6 yaş Kur'an kursunu ziyaret ederek, burada çocuklarımızla bir araya geldi. Etkinlikte Ramazan manileri okundu, Ramazan draması yapıldı ve ardından tekne orucunun iftarı yapılacağı yere geçildi kaymakamımız öğrencilerimizle birlikte sohbet ederek onların iftarlar sevinçlerine ortak oldu" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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