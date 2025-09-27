Çekiç seslerinin hiç susmadığı Gaziantep'teki Bakırcılar Çarşısı turistlerin gözdesi

Tarihi ve kültürel yapılarıyla öne çıkan Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen 500 yıllık Bakırcılar Çarşısı, her dönemde turistlerin ilgisini çekiyor.

Çekiç seslerinin hiç susmadığı ve geçmişi yıllar öncesine dayanan tarihi Bakırcılar Çarşısı, kentin ticaret merkezi olarak ön plana çıkıyor. Tarihi ve kültürel yapısı nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi ve Gaziantep'in en çok ziyaret edilen tarihi mekanı olan Bakırcılar Çarşısı, asırlar önce inşa edilmiş olmasına rağmen günümüzde halen canlılığını koruyor.

500 yıla aşkın bir geçmişe sahip

Bakır ustaları tarafından bin bir zahmetle ilmek ilmek el emeğiyle işlenen bakır işlemeleriyle ve tarihi yapısıyla öne çıkan çarşı, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Şehrin en eski çarşılarından olan ve kentte 500 yıla aşkın bir geçmişe sahip olan bakır işletmeciliğinin günümüzde de devam ettiği çarşıda, bakır ustaları tarafından halen bakır işlemeciliği yapılıyor.

Teknolojiye ve zamana inat çarşıda çekiş sesleri susmuyor

Birçok esnafın üretim yaptığı Bakırcılar Çarşısı'nda bakır ustaları, teknolojiye ve zamana inat çarşıda çekiş seslerini susturmamak için çabalıyor. Kazan, sitil, sini, tas, sahan, fincan, sürahi, çaydanlık ve ibrik gibi çeşitli bakır eşyaların yapıldığı tarihi çarşıda yer alan dükkanlarda ustalar atalarından kalan mesleklerini sürdürmenin çabasını veriyor.

Yerli ve yabancı turistler, ahenkli ritmi andıran çekiç sesleriyle çarşıyı geziyor

Sabahın erken saatlerinde işlerinin başına geçen, çarşıda ardı ardına sıralanan ve güne ise adeta bir korunun ahenkli ritmini andıran çekiç sesleriyle başlayan bakır ustalarının çekicinden çıkan sesleri arasında çarşıyı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, çarşıdaki dükkanlarda yer alan bakır eşyaları alıp memleketlerine götürüyor. Bir ellerinde darbe kalemi diğerinde de çekiçle bakıra şekil veren ustalar, bakırın geçmişiyle ve tarihi çarşıyla ilgili ziyaretçileri de bilgilendiriyor. Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle karşılaşan bakırcı ustaları, gün boyu turistlerin ilgili bakışları altında bakıra şekil veriyor. Dünyada olduğu gibi özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde adeta altın dönemini yaşayan bakırcılık mesleğinin ustaları, çarşıdaki dükkanlarını yeni kuşaklara devrediyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından olan tarihi Bakırcılar Çarşısı'nı gezen turistler, çarşıya olan hayranlıklarını gizleyemiyor.

80 yaşındaki bakır ustası bakır işlemeye devam ediyor

Bakırcılar Çarşısı'nın en eski ustalarından olan 80 yaşındaki Mahmut Kanuşağı, aynı zamanda ticaret merkezi olan çarşıda üretilen bakır eşyaların, birçok şehirde ve ülkede sofraları süslediğini söyledi. Çarşının tarihi dokusu ve eşsiz el işçiliği ürünleriyle ünlü olduğunu belirten Kanuşağı, "Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın bin yıla yakın bir tarihi var. Gaziantep'in en güzel bakırları çarşımızda yapılır. Gaziantep'te bakır eşyalar el dövmesiyle yapılır. Bakır eşyalar sağlık açısından da faydalıdır. Birçok yerde bakır eşyalarda bulunmaz. Bakır işlemeciliği Gaziantep'e özgüdür. Gaziantep'e gelenler hem tarihi çarşımızı geziyorlar hem Gaziantep'in diğer mekanlarını ziyaret ediyorlar hem de beyran, baklava ve katmer gibi şehrin eşsiz lezzetlerini yedikten sonra bakır eşyalarını alıp neşeyle memleketlerine dönüyorlar" dedi.

"Çekiç sesleri turistleri çok başka dünyalara götürüyor"

Tarihi çarşıda antika ve bakır işlemeli ürünler satışı yapan Hümeyra Durmaz, tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın Gaziantep'in en eski çarşısı olduğunu ve kente gelen turistlerin çarşıyı gezmeden kentten ayrılmadığını belirterek, "Yerli ve yabancı turistlerin çarşımıza olan ilgisinden çok memnunuz. Yerli ve yabancı turistlerin çarşımızı çok beğeniyorlar. Turistler alışveriş yaparken esnaf ile güzel sohbetler ediyorlar. Çarşımızda halen bakır imalatının olması da dikkatlerini çekiyor. Özellikle de bakır işleme yapılırken çekiç sesleri dikkatlerini çekiyor. Çekiç sesleri onları çok başka dünyalara götürüyor. Esnaf olarak turistlerin yaptığı alışverişten de çok memnunuz" diye konuştu.

"Gaziantep'i ve tarihi Bakırcılar Çarşısı'nı çok beğendim"

Ankara'dan Gaziantep'i gezmeye gelen ziyaretçilerden Mine Memili, "Gaziantep'i ve tarihi Bakırcılar Çarşısı'nı çok beğendim. Daha öncede tarihi Bakırcılar Çarşısı'nı gezmiştik, turla gezdiğimiz için detaylı bir şekilde gezememiştik ama bu defa daha detaylı gezmek istedik. Bu defaki ziyaretten daha çok keyif aldık. Tarihi Bakırcılar Çarşısı çok güzel ve esnafı da her zaman güler yüzlü olduğu için bu defaki ziyaretten daha çok memnun kaldım" şeklinde konuştu.

Ailesiyle birlikte Gaziantep'i gezmek için Malatya'dan geldiklerini ve tarihi Bakırcılar Çarşısı'nı ise çok beğendiklerini belirten Duran ve Gülşen Kınacı da çarşının kendine has atmosferi, tarihi dokusu ve kaliteli bakır ürünleri karşısında hayran kaldıklarını dile getirdiler. - GAZİANTEP