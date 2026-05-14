Zonguldak'ta gençler köylerinin zirvesine Türk bayrağı dikti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir grup genç, kendi imkanlarıyla köylerinin zirvesine Türk bayrağı dikti. Gençler, girişimi milli birlik duygusunu pekiştirmek amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çaycuma ilçesine bağlı Kalafatlı köyünde yaşayan gençler, organize olarak köyün en yüksek noktasına Türk bayrağı dikti. Girişime öncülük eden gençlerden Mücahit Ayas, köyün güzel bir yerinde bayrağın dalgalanmasının iyi olacağını düşündüklerini söyledi. Fikrin ortaya çıkmasının ardından yapım aşaması için kendi aralarında istişare ettiklerini belirten Ayas, süreci anlattı.

"Bütün hazırlıkları kendi imkanlarımızla yaptık"

Ayas, tüm hazırlıkları birlik ve beraberlik içinde tamamladıklarını ifade ederek şöyle dedi:

"Biz bu köyün gençleri olarak köyümüzün güzel bir yerinde böyle bir bayrağın çok güzel olacağını düşündük. Kendi aramızda konuşurken bu fikir ilk ortaya çıktığında hepimiz çok heyecanlandık. Daha sonrasında bunun nasıl olabileceğini yapıp yapamayacağımızı düşündük. Bizlere neler lazım yapım aşamasında neler kullanacağız bunları hep düşündük. Fikri iyice olgunlaştırdıktan sonra yapım aşamasına geçtik. Yapım aşamasında da arkadaşlarla istişare ederek bize lazım olan malzemeleri belirledik. Yine kendi imkanlarımızla kaynak yapmayı bilen arkadaşlar bayrak direğimizin kaynağını yaptı, harç yapmasını bilen arkadaşlar beton döktü. Bütün hazırlıkları kendi imkanlarımızla birlik beraberlik içinde arkadaşlarımızla beraber yaptık. Bayrağımızı göndere çektik. Çok mutluyuz, gururluyuz."

Sosyal medyada ilgi odağı oldu

Çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Ayas, bayrağın dikilmesinin ardından sosyal medyada bu kadar yoğun bir ilgi beklemediklerini belirterek "Bayrağı diktikten sonraki süreçte de sosyal medyada da bayrağımıza ilgi olacağını, alaka olacağını biliyorduk ama bir anda bu kadar ilgi ve alaka duyulacağını, herkesin teveccüh göstereceğini tahmin etmemiştik" şeklinde konuştu.

Girişimde yer alan Cüneyt Demirer ise köyde böyle bir eksiklik olduğunu belirterek, "Burada bu bayrağın yapımında emeği geçen bütün arkadaşlarımın eline, koluna, yüreğine sağlık. Gerçekten çok güzel oldu. Köyümüze de böyle bir şey çok yakıştı" diye ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı