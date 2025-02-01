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Çay ocağının duvarlarını deprem şehitlerinin fotoğrafları kapladı

Çay ocağının duvarlarını deprem şehitlerinin fotoğrafları kapladı
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Adıyaman'da bir çay ocağının duvarları, 'Deprem şehitlerinin' fotoğraflarıyla adeta albüme döndü.

Adıyaman'da bir çay ocağının duvarları, 'Deprem şehitlerinin' fotoğraflarıyla adeta albüme döndü.

Adıyaman Eskisaray Mahallesi'nde çay ocağı işleten Mustafa Sapdüzen, depremde ikiz kardeşi Ayhan Sapdüzen ve yakınlarını kaybetti. Mustafa Sapdüzen, İkizler Çay Ocağı'nın duvarına kardeşi ve yakınlarının fotoğraflarını astı. Çay ocağına gelen müşterilerde kendi yakınlarının fotoğraflarını getirerek, duvara astı. Depremden sonra her gecen gün fotoğraf sayısı arttı. İşletmenin tüm duvarları depremde şehit olan kişilerin fotoğraflarıyla kaplandı. Onlarca deprem şehidinin fotoğrafının bulunduğu işletmeye gelen müşteriler duygulanıyor, duvarda asılı olan onlarca fotoğraf ise adeta duvar albümünü andırıyor.

İşletme sahibi Mustafa Sapdüzen, "6 Şubat depreminde ben ikiz kardeşimi kaybettim. Kardeşimin, mahalleden birkaç dost, arkadaşın fotoğraflarını astım. Daha sonra buraya gelen müşteriler kendi yakınlarının fotoğraflarını getirip asmaya başladı. Burası adeta bir albüm halini aldı" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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