Çarşamba SYDV 160 vatandaşa evde bakım ve temizlik desteği sunuyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, kişisel bakımını ve günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılamakta güçlük çeken 160 vatandaşa evde bakım ve temizlik hizmeti sunuluyor.

Çarşamba Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, sosyal destek çalışmaları kapsamında bakıma ihtiyaç duyan vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Kişisel bakımını kendi başına gerçekleştiremeyen, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ve ev işlerini yapmakta güçlük çeken vatandaşlara yönelik yürütülen hizmetlerle, ihtiyaç sahiplerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Vakıf bünyesinde gerçekleştirilen evde bakım hizmetleri kapsamında vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yemek yapımı, ev temizliği, kişisel temizlik ve alışveriş gibi günlük yaşamın önemli parçalarını oluşturan işler yerine getiriliyor. Böylece günlük işlerini tek başına yapamayan vatandaşların hem kişisel ihtiyaçlarının karşılanmasına hem de daha temiz ve düzenli bir ev ortamında yaşamalarına destek olunuyor.

Toplam 160 vatandaşa ulaşılan evde bakım hizmetleri, 15 günde bir gerçekleştiriliyor. Hizmetler, Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim alarak sertifika sahibi olan görevliler tarafından yürütülüyor. Görevliler, belirlenen program doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine giderek temizlik ve kişisel bakım başta olmak üzere gerekli çalışmaları yapıyor. Düzenli aralıklarla sürdürülen hizmet sayesinde, özellikle günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yaşlı ve engelli bireyler ile ağır kronik hastalığı nedeniyle öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşlara destek sağlanıyor.

Evde bakım ve temizlik hizmetleri, sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorlukların azaltılması açısından önem taşıyor. Ev işlerini yapmakta güçlük çeken ve kişisel bakım konusunda desteğe ihtiyaç duyan bireylere yönelik çalışma, ihtiyaç sahiplerinin yaşam alanlarında desteklenmesine katkı sunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı