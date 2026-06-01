Çarşamba'dan vekaletle 675 kurban bağışı

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen vekaletle kurban organizasyonunda Samsun'un Çarşamba ilçesinden 675 kurban bağışı toplandı. Kesilen kurbanlar Afrika, Filistin ve Balkanlar'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen 2026 yılı vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Çarşamba ilçesinde 675 adet kurban bağışı toplandı. Vekalet yoluyla kesilen kurbanların 225'i Afrika'da, kalanları ise Filistin ve Balkanlar olmak üzere yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. İlçe genelinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda toplanan kurban bağışları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kayda alındı. Çarşamba'dan yapılan bağışlarla vekaletle kurban organizasyonuna önemli katkı sağlandı.

Vekaletle kurban organizasyonunun sahadaki çalışmalarını takip etmek üzere Afrika'ya giden Çarşamba İlçe Müftüsü Cemal Uzun, Makamba bölgesinde görev aldı. Bölgede Türkiye'nin farklı illerinden yapılan bağışlarla oluşturulan 225 kurbanlık, İslami usullere uygun olarak kesilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Çalışmaların ardından açıklama yapan Müftü Cemal Uzun, Çarşamba'dan organizasyona 675 kurban bağışı yapıldığını belirterek, destek veren vatandaşlara teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
