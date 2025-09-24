Haberler

Çarşamba'da Yeni Hükümet Konağı Enerjisini Güneş Panelleriyle Üretecek

Samsun'un Çarşamba ilçesinde inşaatı süren yeni hükümet konağı, çatısına yerleştirilen güneş panelleri sayesinde enerji ihtiyacının bir kısmını karşılayacak. Kamu kurumlarının tek çatı altında toplanacağı bina, 2026'da hizmet vermeye başlayacak.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapımı süren yeni hükümet konağı, çatısına kurulan güneş panelleri sayesinde enerji ihtiyacının bir kısmını kendisi karşılayacak.

2023 yılında temeli atılan ve Adapark mevkisinde yükselen hükümet konağının yüzde 90'ı tamamlandı. Yaklaşık 109 milyon TL yatırımla hayata geçirilen bina, 11 bin metrekareden büyük bir alan üzerinde inşa ediliyor. İnşaatın yıl sonuna kadar tamamlanması ve 2026 başında vatandaşlara hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

Yeni hükümet konağı ile Çarşamba Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Askerlik Şubesi, Milli Emlak Şefliği ve İŞKUR gibi birçok kamu kurumu tek merkezde toplanacak. Böylece vatandaşlar farklı birimlerdeki işlemlerini daha hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Mevcut binanın bulunduğu ilçe merkezindeki yoğunluğun azalmasıyla alanın yeşil alan ve otopark olarak düzenlenmesi hedefleniyor. Bu sayede hem ilçe trafiği rahatlayacak hem de şehir merkezine modern bir görünüm kazandırılacak.

Enerjisini kendisi üretecek

Yeni hükümet konağı aynı zamanda çevreci özellikleriyle de dikkat çekiyor. Çatısına yerleştirilen güneş panelleri sayesinde binanın enerji ihtiyacının bir kısmı kendi üretimiyle karşılanacak.

Yetkililer, yıl sonuna kadar inşaatın tamamlanacağını ve 2026 yılından itibaren hizmet vermeye başlayacağını ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
