Samsun'da Mevlid-i Nebi Haftası: Aile Ahlakı Vurgusu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Hz. Peygamber ve Aile Ahlakı" konulu konferans düzenlendi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Hz. Peygamber ve Aile Ahlakı" konulu konferans düzenlendi. Programa konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Doç. Dr. Burhan İşliyen katıldı.

Çarşamba İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen konferans, Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Samsun İl Müftü Vekili Hacı Kahraman, Çarşamba İlçe Müftüsü Cemal Uzun, kurum amirleri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösterimiyle başladı. Açılış konuşmasını yapan Çarşamba İlçe Müftüsü Cemal Uzun, ailenin korunmasının önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiğini hatırlatan Uzun, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yılki Mevlid-i Nebi Haftası temasını "Hz. Peygamber ve Aile Ahlakı" olarak belirlediğini söyledi. Toplumda aile yapısının korunmasının önemine değinen Uzun, boşanma oranlarının arttığını belirterek, aile kurumuna her zamankinden daha fazla önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

Samsun İl Müftü Vekili Hacı Kahraman da, konuşmasında güçlü toplumların güçlü aile yapısıyla mümkün olacağını söyledi. Nüfus azalmasının önemli bir sorun olduğuna dikkat çeken Kahraman, aile kurumunun korunmasının ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Konuşmaların ardından kürsüye çıkan Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Doç. Dr. Burhan İşliyen, "Hz. Peygamber ve Aile Ahlakı" konulu konferans verdi. Peygamber Efendimizin aile hayatından örnekler paylaşan İşliyen, aile bireyleri arasındaki sevgi, saygı ve merhametin önemine vurgu yaptı. Son yıllarda artan boşanma oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İşliyen, aile kurumunun korunmasının toplum açısından hayati önemde olduğunu ifade etti. Medyada aile yapısını olumsuz etkileyen içeriklerin arttığına dikkat çeken İşliyen, evlilik hazırlığı yapan bireylerin dini ve ahlaki değerlere sahip olup olmadıklarının önemsenmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasında Peygamber Efendimizin "Ahlakı en güzel olanlarınız, eşine en güzel davrananlarınızdır" hadisini hatırlatan İşliyen, "Aile toplumun temel yapı taşıdır. Mutlu bir aile ortamı için eşler arasında sevgi, saygı ve nezaket büyük önem taşımaktadır" dedi.

Program, konferansın ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
