Çarşamba'da 3 Okulun Öğrencileri Aynı Binada Eğitim Görüyor

ÇARŞAMBA, SAMSUN (ANKA) -

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Eğitim İş Samsun Şubesi Başkanı Volkan Erken, Çarşamba ilçesindeki 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin halihazırda Yeşilırmak Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çarşamba Bilim Sanat Merkezi'nin bulunduğu binaya taşındığını belirterek, "Öğrencilerin, sığabilmek için bazı yerlerde üç vardiya halinde eğitim gördüğü bu birleştirilmiş okullar, eğitim sisteminin bir utancı, yarası haline gelmiştir" dedi.

Eğitim İş Samsun Şubesi, Çarşamba ilçesindeki 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önünde basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Volkan Erken, şunları söyledi:

"1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 51. maddesinde 'Her derece ve türdeki eğitim kurumlarına ait bina ve tesisler çevrenin ihtiyaçlarına ve uygulanacak programların özelliklerine göre Milli Eğitim Bakanlığı'nca planlanır ve yaptırılır' denmektedir. 'Milli eğitim hizmeti, yurttaşların istek ve kabiliyetleri ile toplumun ihtiyaçlarına göre düzenlenir (madde 5). Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır (madde 14). Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında iş birliği sağlanır (madde 16).' Bu sayılan tüm hususlar, kişisel görüşümüz değil Milli Eğitim Temel Kanunu'nun amir hükümleridir. Bugün burada bir araya gelmemizin sebebi, tüm bu kanun ve yönetmeliklere, Samsun Valiliği'nde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde karar almaya yetkili olan kişilerin, bu kanunlara ne kadar uyduklarına yönelik gerek halk ve gerekse de eğitim paydaşlarında ortaya çıkan soru işaretlerinin duyurulması ve gerekli önlemlerin alınmasına yöneliktir.

3 OKUL AYNI BİNADA

Önünde bulunduğumuz 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, adeta yangından mal kaçırırcasına, sözde depreme karşı dayanıklılık ve güçlendirme çalışmalarının yapılması adına oldubittiye getirilip, halihazırda Yeşilırmak Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çarşamba Bilim Sanat Merkezi'nin aynı bina içinde hizmet verdiği binaya, 506 öğrencisi ve 40 öğretmeni ile birlikte, üçüncü bir okul olarak yerleştirilmiştir. Edindiğimiz bilgiler, Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın 21.03.2022 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu ihale ile sürecin başladığını göstermektedir. Okulun zemin etüt raporu beş yıl evvel, 2017'nin nisan ayında Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilmiş olmasına rağmen geçen beş yıl zarfında okul ile ilgili hiçbir işlem yapmayan Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, eğitim-öğretimin devam ettiği gerçeğini dikkate almamış ve 21.03.2022 tarihinde okul ile ilgili ihaleye çıkmıştır. Okul, 18 Nisan 2022 tarihinde boşaltılmıştır. Okulun kapatılması sürecinde öğretmenler taşınma işleminden beş gün, öğrenci ve veliler ise maalesef iki gün önceden haberdar edilmişlerdir. Bu yüzden okul paydaşlarının tümü, bu süreçten olumsuz etkilenmişlerdir.

"BİRLEŞTİRİLMİŞ OKULLAR EĞİTİM SİSTEMİNİN UTANCIDIR"

İşin daha da vahim kısmı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul paydaşları ile yaptığımız görüşmelerde yetkililer, 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yer değiştirme işlemine yönelik ortada herhangi bir resmi yazışmanın olmadığını belirtmişlerdir. Hal böyleyken bu taşınma işlemi nasıl ve hangi nedenlerden ötürü aceleye getirilmiş, öğrenci, öğretmen ve velilerin içine düşebilecekleri olumsuzluklar nasıl ve kimlerinin çıkarları için göz ardı edilmiştir. Kuşkusuz Çarşamba'daki bu durum, Türkiye'nin hemen her ilinde yaşanan sorunun bir benzeridir. En güvenilir yerler olması gereken okulların plansız ihalelerle taşeron firmalara yaptırılması ve inşaatlarının düzgün denetlenmemesi, MEB'in ihtiyaç olan yeni derslik ve okul konusunda irade göstermemesi gibi nedenler yüzünden Türkiye'de yüzlerce okul başka okullarla aynı binayı paylaşmak durumunda kalmıştır. Tek bir binaya üç, hatta bazı yerlerde dört okulun sığdığı bu kaos düzeninde öğrencilerin eğitimi hakkınca almasının da eğitim emekçisinin okul içinde nefes alacağı alanlar bulmasının da spor ve kültür faaliyetlerinin aksamadan yapılabilmesinin de fiziki imkanları kalmamaktadır. Öğrencilerin sığabilmek için bazı yerlerde üç vardiya halinde eğitim gördüğü bu birleştirilmiş okullar, eğitim sisteminin bir utancı, yarası haline gelmiştir."

Volkan Erken, Samsun Valiliği'ne ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şu soruları yöneltti:

"Çarşamba 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin deprem güçlendirme ve onarım işi hayati derecede zaruri miydi ki eğitim öğretimin tamamlanması beklenmeden alelacele okul boşaltıldı?

Veliler ve öğrenciler tarafından yapılan CİMER başvurularına verilen cevaplarda, ilgili okulda deprem güçlendirme çalışmalarının üç yıldır devam eden uzun bir sürece sahip olduğu ve sonuç olarak çalışmaların acilen başlatılması gerektiği belirtiliyor. Mademki acilen başlaması gerekiyordu, üç yıldır neden beklediniz? Okulların tadilat tarihi ile ilgili kararları müteahhitler mi belirlemektedir?

İlgili okul, sağlık bilimleri üzerine öğrenci yetiştiren bir eğitim kurumudur. Taşınılan yeni okul binasında öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerini hakkıyla alabilmeleri adına gerekli laboratuvarlar, donatılar ve eklentiler hazırlanmış mıdır? Hazır değil ise sağlık meslek eğitimine hazır olamayan bir binaya bu okulu hangi mevzuata dayanarak nasıl taşıdınız?

Eski okul binasına yakın ikamet eden öğrencilerin ulaşım, yeme-içme gibi insani ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağına yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiş midir? Yoksa herkes kaderine mi terk edilmiştir?

Aynı yerleşkede mevcut üç okul eğitim-öğretim verirken ortaya çıkabilecek öğrenci disiplin olaylarının varlığı dikkate alınmış mıdır?

Okulda her öğrenci için yeterli alan mevcut mudur? Öğrencilerin hepsi dersliklerde mi eğitim almaktadır? Yoksa yan hizmet odaları da sınıflara dönüştürülmüş müdür? Sınıflarda akıllı tahtalar mevcut mudur?

Çarşamba ilçemizde mevcut iki imam hatip lisesinde bin 417, beş imam hatip ortaokulunda ise bin 223 öğrencimiz eğitim almaktadır. Hal böyleyken yeni yapılacak okul yerleşkesine proje imam hatip okulu açılması gibi bir düşünceniz var mıdır?

Sağlık Meslek Lisesi yeniden yuvasına dönebilecek midir?

Bütçe görüşmelerinden Milli Eğitim Şurası'na kadar hiçbir yerde gündeme getirilmeyen, adeta yok sayılan bu keyfi okul kapama sorununun milli eğitime ve dolayısıyla ülkenin geleceğine verdiği zararın hesabını nasıl vereceksiniz?"