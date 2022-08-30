Çankırı haberi... Çankırı'da Zafer Bayramı coşkusu

Çankırı'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü düzenlenen törende coşkuyla kutlandı.

Çankırı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, bir dizi tören düzenlendi. Çelenk sunumuyla başlayan Zafer Bayramı kutlamalarına Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Salim Çivitcioğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi başta olmak üzere kent protokolü gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Atatürk Bulvarı üzerinde askeri araçla geçiş yaparak vatandaşların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Hava Savunma Üsteğmen Oğulcan Koçal, "Bugün Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasına temel teşkil eden, 30 Ağustos 1922'de kazandığımız büyük zaferin 100'üncü yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk milleti, kahraman! Türk ordusuyla birlikte, varlığına ve vatanına kastedenlere karşı, tam bir asır önce bugün, kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretle, yeniden dirilerek, topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. İşgal güçleri, girdikleri her yerde adeta tarihi kinlerini kusarcasına kadınımıza, yaşlımıza ve çocuklarımıza dünyada eşine az rastlanır işkence, zulüm ve hakaretlerde bulunmuşlardır. İşte böylesine umutsuz görünen, üzerimizde kara bulutların dolaştığı bir ortamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun dava arkadaşları bağımsızlık meşalesini yakarak 'ya istiklal, ya ölüm' parolasıyla aydınlığa giden yolu aralamışlardır" dedi.

Tank Astsubay Kıdemli Başçavuş Mahmut Enes Çömez tarafından 'bayrak şiiri'nin okunmasının ardından, 'yaran' gösterisi yapıldı. Tören askerlerin selamlama geçişiyle son buldu. - ÇANKIRI