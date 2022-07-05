Çankaya Belediyesi, Sağlıklı Şehirler Yarışmasına 5 Projeyle Katıldı

Çankaya Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği'nin sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek amacıyla 13'üncüsünü düzenlediği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'na bu yıl 5 projeyle katıldı.

Avrupa'da 30 yılı aşkın bir süredir devam eden Sağlıklı Kentler Hareketi'nin Türkiye uzantısı olarak faaliyet yürüten ve 105 üye belediyesi bulunan Sağlıklı Kentler Birliği, her yıl olduğu gibi bu yıl da sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek amacıyla Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması düzenledi. 2005 yılından bu yana Birliğin kurucu üyesi de olan Çankaya Belediyesi, Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasına bu yıl 5 projeyle katıldı.

ANKARA'NIN 2'NCİ AOÇ'Sİ

Çankaya Belediyesi'nin 750 dönüm alana inşasına başladığı Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı, Sağlık Kentler Birliği'nin Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'na Şehir Planlama kategorisinde katıldı. "Birlikte Bir Orman Yaratıyoruz: "Bademlidere Kent Ormanı ve Rekreasyon Alanı" adlı proje Ankara'nın ve Çankaya'nın yeşil alan ihtiyacını karşılayacak büyük bir proje. Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı, kendine yeten, bakım maliyetleri düşük, ekolojik döngüleri gözeten, yağmur suyu kullanımını sağlayan, ekolojik binalar barındıran, alternatif enerji kaynakları tesis eden, mevcut bitki ve hayvan habitatının korunmasını içeren sistemlere sahip yeşil alan olarak inşa ediliyor. Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı, 2021 Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar Ödüllerinde de dünya üçüncüsü olmuştu.

ENGELLİ BİREYLERİ DESTEKLEYİCİ EĞİTİMLER

Sosyal Sorumluluk kategorisinde ise "Geleceğe Umut Atölyeleri" Projesi yarışacak. Proje, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) ve Zihinsel Engelli bireylerin, bağımsız yaşam becerilerinin desteklenmesi yoluyla aileye olan bağımlılıklarını en aza indirmeyi amaçlıyor. Bireylere, öz bakım, ev düzeni, yemek pişirme ve temizlik konusunda atölye çalışmaları düzenleniyor. Çankaya Halk Eğitim Merkezi ve Tunalı Rotary Kulübü ortaklığı ile üniversitelerin eğitim desteğinin sağlandığı projede, ailelere özel eğitimler de veriliyor. Eğitimler ile ailelerin, çocuklarının bakıma muhtaç olmalarından doğan gelecek kaygılarının azaltılması ve geleceğe umutla bakmaları da hedefleniyor.

"Beni Tanı" projesi Sosyal Sorumluluk kategorisinde yarışacak bir diğer proje. İlgi Otizm Derneği ve Çankaya Belediyesi iştiraki ile Macaristan'da otizm alanında faaliyet sürdüren BHRG Foundation ve Slovakya Rata O.Z. ortaklığı ile gerçekleştirilen "Beni Tanı" projesi. Projede, Otizmde erken tanı ve tedavide okul öncesi eğitimin oynadığı role vurgu yapılıyor. Okul öncesi eğitimcilerinin Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuğun erken evrede fark edilerek, aileyi doğru yönlendirmede ve klinik tanı sonrasında uygun bir eğitim atmosferini oluşturabilmesi, öğretmenlerin okul öncesi kaynaştırma eğitiminde uygun müdahale tekniklerini kazanmaları konusunda kapasitelerinin gelişmesi amaçlanıyor.

TEMİZ ÇEVRE BİLİNCİ ÇOCUKLUKTAN BAŞLAR

Sürdürülebilir, sağlıklı çevrenin ve sosyal yapının oluşturulmasıyla toplum refahı politikalarının geliştirilip korunmasını ve güçlendirilmesini hedefleyen ve Çankaya ilçesinde bir ilk olarak uygulanan Anıttepe Mahallesi Atık Ambalaj Sistemlerini kapsayan "Güvenli Kumbara, Daha Temiz Çankaya" Projesi. Sağlıklı Çevre kategorisinde yarışacak proje, sokak toplayıcılarının konteynerlerin çevresini dağıtıp, atıkların sokağa saçılmasını engellemeyi, görüntü kirliliğinin bertaraf edilerek çevreyi kirletmeden geri dönüşebilen atıkları toplamayı amaçlıyor.

Çankaya Belediyesinin Sağlıklı Çevre kategorisinde yarışacak diğer projesi, belediye kreşlerinde uygulanan, iklim, doğa, tarım, biyoçeşitlilik ekosistem alanlarında iklim değişikliklerine karşı sürdürülebilen doğa temelli çözümler üretebilen, farkındalığı yüksek nesiller yetiştirmeyi amaçlayan "Küçük Adımlar Büyük Yarınlar" projesi. Çevre bilinci oluşturmak için çocukların gelişim dönemlerine uygun olarak doğada etkin zaman geçirmeleri için kreş bahçelerinde oluşturulan mini bostanlarda çocuklar, toprakla buluşuyor.

ANKA / Yerel