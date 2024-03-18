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Çankırı'da Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü töreni düzenlendi

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Çankırı'da, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümünde düzenlenen törende şehitler dualarla anıldı. Çankırı Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende, Atatürk büstüne çelenkler bırakıldı ve şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, törende yaptığı konuşmada şehitlerin önemini vurgulayarak, yeni şehitlik projesinin hayata geçirileceğini belirtti.

Çankırı'da, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümünde düzenlenen törende şehitler dualarla anıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü'nü dolayısıyla Çankırı Şehitliği'nde tören düzenlendi. Düzenlenen törende, Atatürk büstüne Çankırı Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve çeşitli derneklerin çelenkleri bırakıldı. Ardından Vali Mustafa Fırat Taşolar Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra yapılan sayı atışları ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından protokol üyeleri, şehit kabirlerini dolaşarak karanfil bıraktı.

Törende konuşan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, "Bayrak, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını vermekten imtina etmeyen siz yüce kahramanları yad etmek üzere, 'Şehitler Günü' vesilesiyle huzurunuzda bulunuyoruz. Ezelden beridir hür yaşamış ve istiklal uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış olan aziz Türk milleti, canı pahasına mücadele veren sizler gibi vatan evlatları sayesinde tarih boyunca büyük zaferlere imza atmıştır. Bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen yiğitlerimiz, milletimizin sarsılmaz inanç ve kararlılığının şanlı birer abidesi olarak, sonsuza dek gönüllerde var olacaktır. 'Şehitler Günü' olarak aziz hatıralarınızı yad ettiğimiz bu müstesna gün, tarihimize altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümüdür. Tarihten silinmek istenen bir milletin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, bütün imkansızlıklara rağmen verdiği mücadele, 'Çanakkale geçilmez' sözüyle destanlaşmıştır. Kadim Türk tarihi yanında dünya tarihini de değiştiren bu zafer, Milli Mücadelemizin de ilk kıvılcımı olmuştur. Bugün kutsal vatan topraklarının dört bir yanında ay yıldızlı bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa sizin sayenizdedir. Sizlere olan minnetimizi anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalmaktadır. Türk milletinin evlatları olarak bizler, birlik ve beraberlik içerisinde emanetinize sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. Sizlere layık olabilmek için, yine sizlerden aldığımız ilhamla, cennet vatanımızı canımızdan aziz bilerek çalışmaya devam ediyoruz. Nüfusuna oranla en fazla şehit veren illerin başında yer alan, Yarenler diyarı Çankırı'mızın yüce kahramanlarının, manevi hatıralarına yaraşır yeni şehitlik projesini, Cumhuriyetimizin 100. yılında hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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