Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Zonguldak'ta Ziyaretçilerini Bekliyor
Çanakkale Zaferi'nin ruhunu yansıtan mobil müze, tarihi belgeler ve objelerle Zonguldak'ta ziyaretçilere açılıyor. 31 Ocak-1 Şubat ve 2-3 Şubat tarihlerinde ziyaret edilebilecek.
Çanakkale Zaferi'nin destansı ruhunu yansıtan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Zonguldak'ta ziyaretçileriyle buluşuyor.
Tarihi belgeler, görseller ve objelerle zenginleştirilmiş müze, ziyaretçilere Çanakkale ruhunu yaşatmayı amaçlıyor. Mobil müze, 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde Zonguldak Valiliği yanı, Zonguldak Sahili'nde, 2 - 3 Şubat tarihlerinde ise Kdz. Ereğli Atatürk Anıtı önünde ziyaret edilebilecek. Müze, her gün 09.00 - 17.00 saatleri arasında açık olacak.
Tarihe tanıklık etmek ve Çanakkale Zaferi'nin ruhunu hissetmek isteyen vatandaşlar, belirlenen tarihlerde müzeyi ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. - ZONGULDAK