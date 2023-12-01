Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 84'üncü yıl dönümünde dualarla anıldı

BALIKESİR - Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından Seyit Onbaşı vefatının 84'üncü yılı dolayısıyla Balıkesir'in Havran İlçesindeki kabri başında anıldı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Çanakkale Savaşı'nda sırtladığı top mermisinin ateşlenmesiyle savaşın seyrini değiştiren Havranlı Koca Seyit'in ölüm yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen anma programına katıldı. Seyit Onbaşı için yapılan duaların ardından Vali İsmail Ustaoğlu, "Çanakkale Destanının yazılmasında kahramanlığı olan Seyit Onbaşı'mızın mezarı başındayız. Onun vefatının 84. Yılı'nda bu gün burada onu kabri başında anıyoruz. Allah mekanını Cennet eylesin. Rabbim tüm şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Seyit Onbaşı biliyorsunuz Çanakkale Zaferi'nin dönüm noktasında çok önemli bir rol üstlenmiş. Koca adam. Koca Seyit. Allah mekanını Cennet eylesin. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Anma günü etkinliğine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra, Havran Kaymakamı Enver Özderin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Birol Şahin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.