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Çanakkale İl Sağlık Müdürü Görgülü, Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlıları ziyaret etti.

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Çanakkale İl Sağlık Müdürü Görgülü, Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlıları ziyaret etti.
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Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü Dünya Yaşlılar Günü'nde yaş alma ve evde bakım hizmetlerinden yararlanan yaşlıları ziyaret ederek günlerini kutladı. Ziyarette yaşlıların sağlık durumlarını ve ailelerinin önerilerini alan Görgülü, evde sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle yaş alma ve evde bakım sağlık hizmetlerinden yararlanan yaşlıları ziyaret ederek, yaşlılar gününü kutladı.

Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü yaş alma ve evde bakım sağlık hizmetlerinden yararlanan yaşlıları ziyaret ederek, yaşlılar gününü kutladı. Ziyarette yaşlıların sağlık durumları ve ailelerinin önerilerini alan Dr. Görgülü, özverili çalışmalarından dolayı hastalarımıza sağlık hizmeti sunan ekibin nezdinde ilde hizmet veren tüm evde sağlık ekiplerine de teşekkürlerini iletti.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Büyüklerimizin duası ve tebessümü, sağlık camiamızın en büyük motivasyon kaynağıdır. Yaşlılarımızın yaşam kalitesini artırmak ve sağlıkla yanlarında olmak için özveriyle çalışan tüm evde sağlık ekiplerimize teşekkür eder, tüm büyüklerimizin Dünya Yaşlılar Günü'nü yürekten kutlarız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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