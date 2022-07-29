Çanakkale haberleri | Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Eceabat Tiyatro Şenliği'ne Katılıyor

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu yıl ikincisinin gerçekleştirileceği Eceabat Tiyatro Şenliği'ne katılacak.

Yetişkin ve çocuk oyunlarının, sanat atölyelerinin ve söyleşilerin yer alacağı Eceabat Belediyesi ve Bağımsız Tiyatro Birliği iş birliğinde düzenlenen Eceabat Tiyatro Şenliği başlıyor. 1 Ağustos – 4 Ağustos 2022 tarihleri arasında, yetişkin ve çocuk oyunlarının, sanat atölyelerinin ve söyleşilerin yer alacağı Eceabat Tiyatro Şenliği, Eceabat Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Halka açık ve ücretsiz olacak etkinliklere çok sayıda tiyatro ekibi, yazar, yönetmen ve tiyatro eğitimcileri katılacak. Şenlikte, Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Dramaturg-Yazar Serkan Fırtına 'Eleştirmen Bakışı Üzerinden Tiyatro' başlıklı bir atölye gerçekleştirecek. Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu da doğaçlama tiyatro gösterisi ile Eceabatlı tiyatroseverlerle buluşacak.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Efeler Belediyesi Şehir Tiyatromuzun ülkemizin birçok bölgesinde düzenlen şenlik ve tiyatro buluşmalarına katılıyor olmasından dolayı çok mutluyuz. Bağımsız Tiyatro Birliği ve Eceabat Belediyesi'ni düzenledikleri şenlikten dolayı kutluyor; tüm katılımcılara sanatla dolu günler diliyorum."

Eceabat Tiyatro Şenliği programı ise şöyle:

Yetişkin Oyunları (Saat 21.00)

Eceabat / Haki Giyen Adamlar

Balıkesir Premiere Tiyatro/ Hayatın İçinden Skeçler

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu / Doğaçlama Tiyatro Gösterisi

Mad Dans / Atölye Sonu – Dans Tiyatro Performans

Bolu Bölge Tiyatrosu / Ada

İzmir Sokak Sanatları Atölyesi / Performans

Çocuk Oyunları (19.30)

Çanakkale Ünal Pekel / Pantomim

Ödemiş Umut Tiyatrosu / İki Bavul Dolusu

Balıkesir Premiere Tiyatro/ Keloğlan

Atölyeler (10.30 - 14.30)

Serkan Fırtına / Eleştirmen Bakışı Üzerinden Tiyatro

Erdal Çoban / Sokak Sanatında Tiyatro

Onur Gazdağ / Oyunculukta Beden Dili

Semih Çelenk / Tiyatro ve Yazarlık

Katibe İlkiliroğlu / Doğaçlama Tiyatro Atölyesi (Mersin Antik Sahne)

Füsun Ataman / Dramaturji ve Metin Çözümleme

Kımız Bozkır/ Çağdaş Tiyatroda Oyunculuk ve Oyun Sahneleme Biçimleri

Mert Bozkurt / Dans Tiyatrosu

Rasim Aşın / Çocuk Tiyatrosunda Doğrular ve Yanlışlar

Söyleşiler (15.00)

Yerelde Sanat Kültür ve Zorlukları

Ödenekli, Kurumsal, Özel, Amatör ve Bağımsız Tiyatrolar

Tiyatroda Sanatların İç İçe Kullanımı Artılar ve Eksiler

Sanatta ve Tiyatroda Dil Kullanımı – Günlük Hayatla Buluşabilmesi