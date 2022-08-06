Çanakkale haberi! Çanakkale heyeti OSBÜK genel kuruluna katıldı Çanakkale haber: Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Çanakkale heyeti de katıldı. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Çanakkale heyeti de katıldı. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 20. Olağan Genel Kurulu Ankara'da TOBB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Çanakkale'den Ezine İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürü Alper Altınok ve Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Ersoy, Bölge Müdürü İlçin Ayan katıldı. Türkiye'deki 374 OSB'nin başkanları, OSBÜK delegeleri ve bölge müdürünün yer aldığı Bakanlığın temsil edildiği toplantıda; OSB'lerin Türkiye ekonomisindeki önemi ve OSBÜK'ün çalışmaları gündeme taşındı. Ezine İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürü Alper Altınok, Genel Kurulu sonrası yaptığı açıklamada Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) 21'inci döneminde yönetime Çanakkale'den de bir temsilci görmek istediklerini söyledi. Altınok, OSBÜK'ün 20'inci döneminin hayırlı olmasını diledi. - ÇANAKKALE İhlas Haber Ajansı / Yerel Organize Sanayi Bölgesi Alper Altınok Çanakkale Ankara Yerel Haberler

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