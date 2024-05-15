Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de traktörün arkasında engerek yılanı bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, İl Genel Meclisi Üyesi Sadık Göğüsgeren'in traktörünün arkasında sanayiye getirdiği borular arasından engerek yılanı çıktı. Zehirli yılanı fark ederek yakalayan sanayi esnafı, hayvanı tekrar doğaya bıraktı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, İl Genel Meclisi Üyesi Sadık Göğüsgeren'in traktörünün arkasında sanayiye getirdiği borular arasından engerek yılanı çıktı. Zehirli yılanı fark ederek yakalayan sanayi esnafı, hayvanı tekrar doğaya bıraktı.

Olay, Bayramiç ilçesi sanayi sitesinde meydana geldi. İl Genel Meclisi Üyesi Sadık Göğüsgeren'in tarlasından getirdiği borular traktöründen indirildiği esnada, bir borunun içinden engerek yılanı çıktığı fark edildi. Bunun üzerine sanayi esnafı yılanı kontrollü bir şekilde yakaladı. Zehirli engerek yılanının yakalanmasının ardından yaşanan kısa süreli panik sona ererken, çevre esnafı da rahat nefes aldı. Yakalanan yılan zarar verilmeden doğaya geri salındı.

Yılanı cep telefonuyla görüntüleyen Sadık Göğüsgeren, olayı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bahçeden getirdiğim boruların içinden engerek çıktı. Sanayi esnafımız yılanı yakalayarak doğaya geri bıraktı. İyi ki fark edilmiş" ifadelerini kullandı.

Yılanı yakalayan 38 yaşındaki oto tamircisi Feridun Güneş ise, "Yılan traktör ile getirilen boruların içerisinden çıktı. Büyük ihtimalle tarladan borunun içerisinde gelmiş. Biz de yılanı boruların içerisinde gördük, yakaladık. Zarar vermeden tekrar doğal ortamına bıraktık. Yılandan korkmadım. Köylü olduğumuz için alışığız, devamlı yılanları görüyoruz. Yılanı yakalarken hiç çekinmedim" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Olay Doğa Yerel Yaşam Güncel Haberler

3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha

3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha

 Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural'ın son hali

Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural'ın son hali

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Neler dedi neler! Aziz Yıldırım'dan ortalığı ayağa kaldıran sözler

Neler dedi neler! Aziz Yıldırım'dan ortalığı ayağa kaldıran sözler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title